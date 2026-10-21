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Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στην κυβερνοασφάλεια μετά την αποκάλυψη δύο κρίσιμων τρωτών σημείων στην ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, καθώς οι διαχειριστές σπεύδουν να προστατεύσουν τα συστήματά τους από κύμα κυβερνοεπιθέσεων.

Οι δημιουργοί της PHP προέτρεψαν τους χρήστες να προχωρήσουν άμεσα σε ενημερώσεις μόλις διατεθεί το διορθωτικό λογισμικό. Ήδη καταγράφονται αναφορές ότι χάκερ εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας, γεγονός που ώθησε κυβερνητικούς φορείς στην Ολλανδία και τη Φινλανδία να κατεβάσουν προληπτικά τις ιστοσελίδες τους.

Μάλιστα, η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας έθεσε εκτός σύνδεσης τον δικό της ιστότοπο.

Καθώς η PHP αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Διαδικτύου στηρίζοντας πλατφόρμες όπως το WordPress, το Drupal, το Joomla, το Magento αλλά και τη Wikipedia, οι ανησυχίες για μαζικές παραβιάσεις είναι τεράστιες.

Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι εντόπισε επιθέσεις και ανανεώνει τα τείχη προστασίας, ενώ αρχές σε Βρετανία, Ιαπωνία και Αυστραλία συνιστούν άμεση αναβάθμιση.

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επηρεάζονται όλες οι εκδόσεις από την PHP 5 και μετά.

Η NSA συνιστά σε ιστότοπους με το λογισμικό προγραμματισμού PHP να κάνουν άμεσα την επικαιροποίησή του

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) συνέστησε σήμερα σε όλους τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό προγραμματισμού PHP να επικαιροποιήσουν το λογισμικό τους για να διορθωθούν κρίσιμα τρωτά σημεία.

Η NSA προτείνει να κλείσει οποιοσδήποτε ιστότοπος με PHP που δεν έχει ακόμη επικαιροποιήσει το λογισμικό, καθώς τα ελαττώματα επιτρέπουν την πρόσβαση σε διακομιστές και δεδομένα του οργανισμού, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στο X.


Κυβερνητικοί ιστότοποι και εκατοντάδες άλλοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα, αφού η αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων στην PHP, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού ανάγκασε διαχειριστές ιστοτόπων να σπεύσουν για την προστασία των συστημάτων τους.

Δημιουργοί της γλώσσας προγραμματισμού PHP ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εντόπισαν δύο κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία και προέτρεψαν τους χρήστες να επικαιροποιήσουν τους ιστότοπούς τους μόλις κυκλοφορήσει η σχετική διορθωτική επικαιροποίηση.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσαν ότι μια νέα έκδοση, η οποία διορθώνει κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία, είναι πλέον διαθέσιμη και οι χρήστες παροτρύνονται έντονα να προχωρήσουν άμεσα σε επικαιροποίηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.