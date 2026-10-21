Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει στην κυβερνοασφάλεια μετά την αποκάλυψη δύο κρίσιμων τρωτών σημείων στην ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, καθώς οι διαχειριστές σπεύδουν να προστατεύσουν τα συστήματά τους από κύμα κυβερνοεπιθέσεων.

Οι δημιουργοί της PHP προέτρεψαν τους χρήστες να προχωρήσουν άμεσα σε ενημερώσεις μόλις διατεθεί το διορθωτικό λογισμικό. Ήδη καταγράφονται αναφορές ότι χάκερ εκμεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας, γεγονός που ώθησε κυβερνητικούς φορείς στην Ολλανδία και τη Φινλανδία να κατεβάσουν προληπτικά τις ιστοσελίδες τους.



Μάλιστα, η ίδια η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας έθεσε εκτός σύνδεσης τον δικό της ιστότοπο.

Cyber agency warns websites may go dark as PHP prepares critical fix https://t.co/ZRAyFDibal https://t.co/ZRAyFDibal — Reuters (@Reuters) October 21, 2026

Καθώς η PHP αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Διαδικτύου στηρίζοντας πλατφόρμες όπως το WordPress, το Drupal, το Joomla, το Magento αλλά και τη Wikipedia, οι ανησυχίες για μαζικές παραβιάσεις είναι τεράστιες.



Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι εντόπισε επιθέσεις και ανανεώνει τα τείχη προστασίας, ενώ αρχές σε Βρετανία, Ιαπωνία και Αυστραλία συνιστούν άμεση αναβάθμιση.

Two critical vulnerabilities have been identified in PHP, a widely used programming language that powers websites and web applications. These vulnerabilities (CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619) could allow malicious cyber actors to remotely execute code in PHP core, potentially compromising sensitive data and networks. The FBI urges organizations to take the following steps now: ➡️ If an immediate update is not feasible it is recommended that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. ➡️ Immediately update affected PHP installations following the guidance on https://t.co/rDrPSxB3zX. Inventory where PHP runs in your environment, prioritizing internet-facing systems and vendor products that bundle PHP. ➡️ Monitor web servers for suspicious activity, including PHP processes unexpectedly launching command shells or downloading files. Ensure appropriate process-monitoring capabilities are in place to help identify potential exploitation. ➡️ If you find signs of compromise, isolate affected systems, preserve your web server and PHP logs, and report it to your local FBI field office or https://t.co/iqgVZIbCru. Those reports help us identify the actors involved and warn other organizations before they become victims. For the latest information, follow PHP’s announcement on https://t.co/rDrPSxB3zX, CERT-EU Security Advisory 2026-018, and CISA’s Known Exploited Vulnerabilities catalog. — FBI Cyber Division (@FBICyberDiv) October 21, 2026

Αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να επηρεάζονται όλες οι εκδόσεις από την PHP 5 και μετά.

Η NSA συνιστά σε ιστότοπους με το λογισμικό προγραμματισμού PHP να κάνουν άμεσα την επικαιροποίησή του

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) συνέστησε σήμερα σε όλους τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν το ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό προγραμματισμού PHP να επικαιροποιήσουν το λογισμικό τους για να διορθωθούν κρίσιμα τρωτά σημεία.



Η NSA προτείνει να κλείσει οποιοσδήποτε ιστότοπος με PHP που δεν έχει ακόμη επικαιροποιήσει το λογισμικό, καθώς τα ελαττώματα επιτρέπουν την πρόσβαση σε διακομιστές και δεδομένα του οργανισμού, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στο X.

Effective Immediately, all organizations using PHP for their systems are advised to be prepared for an update addressing two critical vulnerabilities. PHP is widely used for web applications. These vulnerabilities often provide a direct path to the server’s file system or database. If an immediate update is not feasible, it is recommend that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. NSA will follow up shortly with more specific guidance. — NSA Cyber (@NSACyber) October 21, 2026



Κυβερνητικοί ιστότοποι και εκατοντάδες άλλοι τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα, αφού η αποκάλυψη κρίσιμων τρωτών σημείων στην PHP, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού ανάγκασε διαχειριστές ιστοτόπων να σπεύσουν για την προστασία των συστημάτων τους.



Δημιουργοί της γλώσσας προγραμματισμού PHP ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι εντόπισαν δύο κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία και προέτρεψαν τους χρήστες να επικαιροποιήσουν τους ιστότοπούς τους μόλις κυκλοφορήσει η σχετική διορθωτική επικαιροποίηση.



Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσαν ότι μια νέα έκδοση, η οποία διορθώνει κρίσιμης σημασίας τρωτά σημεία, είναι πλέον διαθέσιμη και οι χρήστες παροτρύνονται έντονα να προχωρήσουν άμεσα σε επικαιροποίηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.