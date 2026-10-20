Μια νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω WhatsApp προκαλεί ανησυχία, καθώς, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, αρκετοί χρήστες έχουν ήδη πέσει θύματα, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η απάτη πραγματοποιείται μέσω μηνύματος που φτάνει στα κινητά τηλέφωνα και εμφανίζεται να προέρχεται από γνωστή επαφή του παραλήπτη. Οι επιτήδειοι ζητούν από τους χρήστες να συμμετάσχουν σε έναν υποτιθέμενο διαγωνισμό χορού, ψηφίζοντας την κόρη μιας φίλης τους.

Πώς λειτουργεί η νέα απάτη στο WhatsApp

Το παραπλανητικό μήνυμα αξιοποιεί την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει ο παραλήπτης σε ένα γνωστό του πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, ο αποστολέας ζητά από τον χρήστη να ψηφίσει ένα κορίτσι που υποτίθεται ότι συμμετέχει σε διαγωνισμό χορού, προκειμένου να το βοηθήσει να κερδίσει.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει τον παραλήπτη να ακολουθήσει σύνδεσμο ή οδηγίες χωρίς να υποψιαστεί ότι πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ακόμη και όταν το μήνυμα φαίνεται να προέρχεται από αποθηκευμένη επαφή, καθώς ένας λογαριασμός ενδέχεται να έχει ήδη παραβιαστεί.

Τι να κάνετε αν έχετε πατήσει τον σύνδεσμο

Όσοι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες του ύποπτου μηνύματος καλούνται να ελέγξουν άμεσα την ασφάλεια του λογαριασμού τους στο WhatsApp.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι ο έλεγχος των συνδεδεμένων συσκευών.

Για να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο:

Ανοίξτε το WhatsApp στο κινητό σας. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις ή στο μενού της εφαρμογής. Επιλέξτε «Συνδεδεμένες συσκευές» (Linked Devices). Ελέγξτε ποιες συσκευές έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Αποσυνδέστε οποιαδήποτε συσκευή δεν αναγνωρίζετε. Εάν υποψιάζεστε παραβίαση, μπορείτε να αποσυνδέσετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο βημάτων

Ένα επιπλέον μέτρο προστασίας είναι η ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο βημάτων στο WhatsApp.

Η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει έναν πρόσθετο εξαψήφιο κωδικό PIN, ενισχύοντας την προστασία του λογαριασμού από μη εξουσιοδοτημένη επανεγγραφή.

Η επιλογή βρίσκεται στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, στην ενότητα «Λογαριασμός» και στη συνέχεια «Επαλήθευση δύο βημάτων».

Οι χρήστες δεν πρέπει επίσης να κοινοποιούν σε τρίτους κωδικούς επαλήθευσης που λαμβάνουν μέσω SMS ή μέσα από την εφαρμογή.

Πώς να προστατευτείτε από παρόμοια μηνύματα

Η βασική σύσταση είναι να μην ακολουθείτε ύποπτους συνδέσμους, ακόμη και αν το μήνυμα φαίνεται να έχει σταλεί από φίλο ή συγγενή.

Εάν λάβετε αίτημα για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ψηφοφορία ή άλλη διαδικασία που απαιτεί σύνδεση ή καταχώριση κωδικών, επικοινωνήστε με τον φερόμενο αποστολέα με διαφορετικό τρόπο για να επιβεβαιώσετε ότι το μήνυμα είναι γνήσιο.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη δώσει κωδικό επαλήθευσης ή παρατηρείτε άγνωστες συνδεδεμένες συσκευές, προχωρήστε άμεσα σε έλεγχο και ασφάλιση του λογαριασμού σας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει ότι οι ηλεκτρονικές απάτες δεν βασίζονται πάντοτε σε εμφανώς ύποπτα μηνύματα, αλλά συχνά εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μεταξύ γνωστών προσώπων.