Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας το απόγευμα σε εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης από το 2027, τη θέσπιση νέου ΕΚΑΣ για περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και στην αύξηση των αναπηρικών συντάξεων, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις αυτές ως προτεραιότητες μιας μελλοντικής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

«Η σύνταξη δεν είναι επίδομα, δεν είναι χάρη – Είναι δικαίωμα»

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η σύνταξη αποτελεί θεμελιωμένο δικαίωμα των πολιτών και όχι μια παροχή που εξαρτάται από τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

«Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά πρεσβεύει ότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Δεν είναι χάρη. Δεν είναι κυβερνητική γενναιοδωρία. Είναι δικαίωμα. Είναι η ανταπόδοση των κόπων μιας ολόκληρης ζωής δουλειάς, εισφορών και προσφοράς στην κοινωνία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, επέκρινε την πρακτική των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια σταθερή πολιτική προστασίας του εισοδήματος των συνταξιούχων.

«Η αξιοπρεπής ζωή του συνταξιούχου δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε χρόνο από το τι θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να εξαρτάται από ένα έκτακτο βοήθημα τον Νοέμβριο», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε, επίσης, τα δημοσιονομικά υπερπλεονάσματα με την ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική στήριξη των συνταξιούχων πρέπει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Επαναφορά της 13ης σύνταξης από το 2027 – Το κόστος της πρότασης

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέχει η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιέγραψε, η εφαρμογή της πρότασης θα ξεκινήσει το 2027, με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 420 εκατομμυρίων ευρώ.

Η παρέμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να προσδιορίζει το επιπλέον κόστος σε 840 εκατομμύρια ευρώ.

«Λέμε λοιπόν τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πόσο κοστίζει. Αυτό σημαίνει σοβαρές και αξιόπιστες δεσμεύσεις», δήλωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρχικά απέρριπτε την προοπτική επαναφοράς της 13ης σύνταξης ως δημοσιονομικά ανέφικτη, ενώ στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, άρχισε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υλοποίησής της.

Νέο ΕΚΑΣ: Από 50 έως 180 ευρώ τον μήνα για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην επαναφορά ενός μηχανισμού ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, μέσω της δημιουργίας νέου ΕΚΑΣ.

Όπως ανέφερε, το μέτρο θα μπορούσε να καλύψει περίπου 380.000 δικαιούχους, με μηνιαία ενίσχυση από 50 έως 180 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια που παρουσίασε προβλέπουν ατομική σύνταξη έως 550 ευρώ ή συνολική σύνταξη έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, επισημαίνοντας την ανάγκη αποκατάστασης της οικονομικής στήριξης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα.

Μείωση κατά 20% της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται και η σταδιακή αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε μείωση της σχετικής επιβάρυνσης κατά 20% τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωσή της τα επόμενα χρόνια.

Η πρόταση εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα συνολικό σχέδιο μόνιμης ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων.

Πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε, επίσης, για την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και των συνεπειών της.

Η πρόταση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που παρουσίασε για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Στις ευρύτερες προτεραιότητες του κόμματος ενέταξε ακόμη το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την άρση ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και την αύξηση των αναπηρικών συντάξεων, χωρίς να παρουσιάσει στη συγκεκριμένη ομιλία αναλυτικά ποσά και χρονοδιαγράμματα για καθεμία από αυτές τις παρεμβάσεις.

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για τον νόμο Κατρούγκαλου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις της για το συνταξιοδοτικό.

Υπενθύμισε, μάλιστα, την προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αντιπαραβάλλοντάς την με πρόσφατη δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη.

«Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν σήμερα να λέει ο αγαπητός κ. Κωστής Χατζηδάκης ότι “εμείς λέμε λιγότερα για να κάνουμε περισσότερα”;» διερωτήθηκε.

«Μα, δεσμεύτηκαν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα: να καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν το έκαναν. Άρα, μάλλον το αντίθετο ισχύει. Σας έταξαν πολλά και έκαναν πολύ λίγα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις «μπαλώματα» και αποσπασματικά επιδόματα, αντιπαραθέτοντας την πρόταση του κόμματός του για μόνιμες θεσμικές αλλαγές.

«Να γίνει η σύνταξη ξανά εγγύηση αξιοπρέπειας»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου προστασίας για τους συνταξιούχους.

«Η δέσμευσή μας είναι να ξανακάνουμε το κοινωνικό κράτος δύναμη ασφάλειας για κάθε πολίτη, όπου και αν κατοικεί, σε κάθε γωνιά της χώρας, να κάνουμε τη σύνταξη ξανά εγγύηση αξιοπρέπειας και όχι άσκηση επιβίωσης», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, επιδίωξη του κόμματός του είναι μια πολιτεία που δεν θα περιορίζεται σε προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά θα στηρίζει τους πολίτες μέσα από μόνιμους θεσμούς κοινωνικής προστασίας.