Το ντέρμπι της Τετάρτης (21/10) στο Champions League ανάμεσα στη Μπάγερν Μονάχου και την Άρσεναλ έληξε 2-2, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 3/3 με το 4-1 επί της Λειψίας.

Το παιχνίδι στο Μόναχο άρχισε με τους Άγγλους να κάνουν αναγκαστική αλλαγή στο 10′ καθώς ο Σάκα αποχώρησε λόγω τραυματισμού αφήνοντας τη θέση του στον Έζε, ο οποίος στο 25′ βγήκε στην πλάτη της άμυνας μετά τη μπαλιά του Έντεγκααρντ και νίκησε τον Νόιερ για το 0-1.

Οι Γερμανοί, πάντως, κατάφεραν να απαντήσουν στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 35′, όταν ο Κέιν βρήκε τον Ντέιβις και αυτός πρόλαβε τον Ράγια και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 48′ οι Λονδρέζοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Γκιμαράες που απέκρουσε ο Νόιερ στέλνοντας τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στο 61′ οι Βαυαροί κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Κέιν για το 2-1.

Η Μπάγερν έκανε την ανατροπή, δεν κατάφερε όμως να πάρει τη νίκη, καθώς στο 82′ ο Ράις, έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια, βγήκε σε θέση βολής και έκανε το 2-2, δίνοντας τον βαθμό στην Άρσεναλ.

Τρίτη νίκη για τη Ρεάλ, πρώτη για την Ίντερ

Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε τη Λειψία με 4-1 και έκανε το 3/3, η Ίντερ πήρε την πρώτη της νίκη έπειτα από δύο ήττες με το 1-0 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, η Άστον Βίλα επικράτησε της Βίκινγκ με 3-1, η Κλαμπ Μπριζ πάτησε με 3-0 τη Λανς, η Μπέτις έκαμψε την αντίσταση της Φέγενορντ με 1-0 και η ΛΑΣΚ πήρε εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/10)

Κόμο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1

Λιλ – Γαλατασαράι 2-4

Άστον Βίλα – Βίκινγκ 3-1

Μπάγερν Μονάχου – Άρσεναλ 2-2

Κλαμπ Μπριζ – Λανς 3-0

Ίντερ – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-0

Μπέτις – Φέγενορντ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Λειψία 4-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – ΛΑΣΚ 2-3