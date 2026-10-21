Μπορεί να είχε σχεδιάσει τη ληστεία και τη διαφυγή του, φαίνεται όμως πως δεν είχε υπολογίσει ότι οι αστυνομικοί θα έφταναν τόσο γρήγορα στα ίχνη του. Ο λόγος για έναν 21χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος, αφού λήστεψε φαρμακείο με την απειλή κατσαβιδιού, πήρε ταξί, επέστρεψε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε να πιει τον καφέ του στην πλατεία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο νεαρός σηκώθηκε το πρωί της Τετάρτης (21/10), πήγε στην περιοχή του Ατσαλένιου και εισέβαλε σε φαρμακείο, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Εκεί, απείλησε με κατσαβίδι την 33χρονη υπάλληλο και άρπαξε 300 ευρώ.

Αμέσως μετά, απομακρύνθηκε από το σημείο και επιβιβάστηκε σε ταξί, το οποίο κάλεσε από γειτονικό περίπτερο. Με αυτό επέστρεψε στο χωριό του, όπου άλλαξε ρούχα, επιχειρώντας να μην κινήσει υποψίες.

Και κάπου εκεί ήρθε η πιο απρόσμενη συνέχεια της ιστορίας: ο 21χρονος πήγε στην πλατεία του χωριού για να πιει τον καφέ του, θεωρώντας προφανώς ότι είχε αφήσει πίσω του τη ληστεία.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 325 ευρώ, είδη ρουχισμού και ένα κατσαβίδι, ενώ χρηματικό ποσό αποδόθηκε στην υπάλληλο του φαρμακείου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.