Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου από πρώην συμμαθητή του στην Καλαμάτα παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Live News», καταγράφοντας τη βίαιη επίθεση σε βάρος του ανηλίκου, ο οποίος δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με μπουνιές και κλωτσιές.

Στο οπτικό υλικό, ο ανήλικος δράστης φαίνεται να κυνηγά τον 17χρονο και να τον ακινητοποιεί έξω από πολυκατοικία. Στη συνέχεια, τον ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να τον χτυπά, ακόμη και όταν εκείνος αδυνατεί να αντιδράσει.

Η επίθεση συνεχίζεται στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με το θύμα να φωνάζει απεγνωσμένα για βοήθεια. «Βοήθεια! Μαμά!», ακούγεται να λέει ο 17χρονος, ο οποίος κάποια στιγμή καταφέρνει να σηκωθεί και να απομακρυνθεί, προτού ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Η μητέρα του 17χρονου περιγράφει τις στιγμές της επίθεσης

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία της μητέρας του ανηλίκου, η οποία μιλούσε μαζί του στο τηλέφωνο την ώρα που δεχόταν την επίθεση. Όπως περιγράφει, ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 17χρονο πριν εκείνος φτάσει στο σχολείο και να τον ακολούθησε μέχρι την περιοχή του σπιτιού του.

«Το παιδί θα μπορούσε να το αφήσει στον τόπο», αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα, περιγράφοντας πώς αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και βγήκε έντρομη από το σπίτι για να βοηθήσει τον γιο της.

«Απλά το στρίμωξε σε μία γωνία και άρχισε να το χτυπάει με κλωτσιές στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να πάει το παιδί στο σχολείο. Το βρήκε. Του είχε στήσει καρτέρι πριν πάει στο σχολείο. Και τον πήρε στο κατόπι και όταν έφτασε κοντά στο σπίτι τον έσπρωξε και άρχισε να το χτυπάει», περιγράφει.

Όπως εξηγεί, την ώρα της επίθεσης συνομιλούσε τηλεφωνικά με τον γιο της και, όταν κατάλαβε ότι κινδύνευε, τον ρώτησε πού βρισκόταν. Μόλις εκείνος της έδωσε την τοποθεσία του, βγήκε αμέσως από το σπίτι, φορώντας ακόμη τις πιτζάμες της και χωρίς παπούτσια.

«Μου είπε πού βρίσκεται και βγήκα σε έξαλλη κατάσταση, ξυπόλυτη με την πιτζάμα. Δηλαδή σε μία κατάσταση πανικού. Θα μου σκότωνε το παιδί», λέει.

Τα τραύματα του 17χρονου και ο φόβος που είχε προηγηθεί

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο δράστης απομακρύνθηκε χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα όσων είχαν συμβεί. Η ίδια μετέφερε στη συνέχεια τον γιο της στο νοσοκομείο και απευθύνθηκε στις Αρχές.

Όπως αναφέρει, ο 17χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και κάταγμα στο οστό κάτω από το μάτι.

«Μόνο έχω δει το παιδί μου ότι αυτήν τη στιγμή είναι καλά. Γιατί αν δεν επενέβαινα γρήγορα, γιατί ήταν έξω από το σπίτι μου κοντά, δυστυχώς θα ήταν νεκρό. Του έσπασε το κεφάλι. Του έσπασε κάτω από το μάτι, το κόκαλο», δηλώνει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη μητέρα, οι δύο ανήλικοι στο παρελθόν έκαναν παρέα. Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι ο γιος της φοβόταν τον πρώην συμμαθητή του, καθώς, όπως υποστηρίζει, είχε προηγηθεί και άλλη ενόχληση.

Συνελήφθησαν ο ανήλικος και η μητέρα του

Για την υπόθεση του ξυλοδαρμού στην Καλαμάτα συνελήφθη ο 17χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην συμμαθητή του, καθώς και η μητέρα του. Με εντολή εισαγγελέα, αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το βίντεο που παρουσίασε το MEGA καταγράφει τις στιγμές της επίθεσης και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, ενώ οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό παραμένουν κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.