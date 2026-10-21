Ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και εκρηκτικός μηχανισμός με πυροκροτητή, τηλεχειριστήριο και εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος εντοπίστηκαν στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη σε πολυκατοικία στον Κολωνό, το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα, μέσα στην οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός, τραυματίστηκε σοβαρότερα και νοσηλεύεται στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών και τη χρήση εκρηκτικού μηχανισμού ως πρόσθετου μέτρου ασφαλείας. Ωστόσο, κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές παραμένει ποιος άφησε τη σακούλα στην πολυκατοικία της οδού Πλάτωνος και για ποιον λόγο.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης

Στη φωτογραφία από το εσωτερικό της πολυκατοικίας αποτυπώνεται η εικόνα που άφησε πίσω της η έκρηξη στο ισόγειο. Στο δάπεδο διακρίνονται υπολείμματα της σακούλας, καθώς και τα συντρίμμια της καρέκλας πάνω στην οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί.

Οι ζημιές στον χώρο καταγράφουν την ένταση της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν μικρής ισχύος και περιλάμβανε πυροκροτητή. Στα ευρήματα αναφέρονται επίσης τηλεχειριστήριο και ποσότητα εκρηκτικής ύλης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα υπολείμματα του μηχανισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο ενεργοποίησής του, αλλά και εάν η τοποθέτησή του συνδέεται με τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν μέσα στη σακούλα.

Έκρηξη στον Κολωνό: Η λευκή σακούλα και το τηλεφώνημα του διαχειριστή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 14:32 ένας πολίτης τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι είναι διαχειριστής πολυκατοικίας στην οδό Πλάτωνος και ότι είχε εντοπίσει σε κοινόχρηστο χώρο μια σακούλα με ένα βάζο που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά.

Στο σημείο έφτασαν δύο αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολία ασφαλείας. Ο διαχειριστής και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας τούς υπέδειξαν τη σακούλα, η οποία βρισκόταν στον χώρο του ημιωρόφου.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, περίπου στις 15:30, σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο μηχανισμός ήταν τοποθετημένος μέσα στη λευκή σακούλα και ενεργοποιήθηκε όταν ο αστυνομικός επιχείρησε να την ανοίξει.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και οι δύο πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο.

Στο 401 ο αστυνομικός που άνοιξε τη σακούλα

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε σοβαρότερα κατά την έκρηξη διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Ο δεύτερος αστυνομικός και οι δύο πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κανένας από τους τέσσερις τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Έρευνες από την Αντιτρομοκρατική και το Εγκληματολογικό

Στο σημείο της έκρηξης στον Κολωνό μετέβησαν κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος.

Στην περιοχή βρέθηκε επίσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν την προέλευση των ναρκωτικών, την ταυτότητα του προσώπου που άφησε τη σακούλα στην πολυκατοικία και τον σκοπό για τον οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για υπόθεση που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών ή εάν πίσω από την τοποθέτηση του μηχανισμού κρύβεται διαφορετικό κίνητρο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την έκρηξη στον Κολωνό

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση έγινε στις 14:32 της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου 2026, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:30, κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Όπως διευκρινίζεται, οι δύο αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από την ενημέρωση του διαχειριστή και, μαζί με τους δύο πολίτες που βρίσκονταν εκεί, προσέγγισαν τη σακούλα στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας.

Μετά την έκρηξη, οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε στην πολυκατοικία και εξερράγη κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου.