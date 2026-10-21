Η ελλιπής ΑΕΚ κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε βαριά ήττα με 103-76 από την Αντβέρπ στη Sunel Arena, για τη 2η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Οι απουσίες των Ερτέλ και Μπάρτλεϊ ήταν πολύ σημαντικές για την Ένωση, η οποία δεν είχε και πάλι στη διάθεσή της ούτε τον Φιζέλ, αυτό όμως δεν δικαιολογεί την τραγική εμφάνισή της και τη συντριβή από τους Βέλγους, με συνέπεια να υπάρξουν αποδοκιμασίες από τους οπαδούς.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 17-12, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν και στο τέλος της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν 25-25. Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια με τους «κιτρινόμαυρους» να προηγούνται με 50-48.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, τίποτα δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε πίσω με 54-60 στο 25′ και με 56-66 στο 27′, για να μπει στην τελευταία περίοδο από το -14 (62-76). Με βάση την απόδοσή της, η ομάδα του Σάκοτα δεν γινόταν να κάνει την ανατροπή, γινόταν όμως να μείνει ακόμη πιο πίσω…

Η Αντβέρπ έκανε ό,τι ήθελε και πήρε τη νίκη με 103-76, με τους οπαδούς της Ένωσης να αποδοκιμάζουν την ομάδα τους για την τραγική εμφάνισή της.

Τα δεκάλεπτα: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103