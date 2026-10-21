Είκοσι έξι επιστήμονες που διδάσκουν ή συνδέονται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση της διεθνούς λίστας «World’s Top 2% Scientists List» του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ έναντι 22 στην αντίστοιχη ανακοίνωση του 2025.
Τα αποτελέσματα καταγράφουν τον ερευνητικό αντίκτυπο επιστημόνων που υπηρετούν ή έχουν αναπτύξει ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στο ίδρυμα.
Η λίστα βασίζεται σε βιβλιομετρικά δεδομένα της βάσης Scopus. Η επιλογή των επιστημόνων στηρίζεται στον δείκτη επιστημονικού αντίκτυπου c-score, ο οποίος συνεκτιμά τις ετεροαναφορές, το πλήθος των συγγραφέων κάθε εργασίας και τη θέση τους στις δημοσιεύσεις.
Όπως σημειώνει η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου «η αυξημένη παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη φετινή έκδοση αποτελεί θετική εξέλιξη για τη διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Η εκπροσώπηση διαφορετικών ακαδημαϊκών μονάδων αποτυπώνει το εύρος των γνωστικών αντικειμένων στα οποία το έργο των επιστημόνων του Ιδρύματος αξιοποιείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα».
Τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εμφανίζονται στη φετινή λίστα παρατίθενται ακολούθως με αλφαβητική σειρά:
- Αλεξόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.
- Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Αναγνωστόπουλος Χρήστος Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
- Βουσδούκας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.
- Γαβαλάς Δαμιανός, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
- Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
- Γκιαούρης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
- Γκουμόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Ζήσης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
- Καμπουράκης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Καρύδης Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.
- Κατσανεβάκης Στέλιος, Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.
- Κοκολάκης Σπύρος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Λυριτζής Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (αφυπηρέτηση) .
- Μεντζέλου Μαρία, Διδακτόρισσα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
- Μπριασούλη Ελένη, εκλιπούσα Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας.
- Νικολάου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.
- Νομικός Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Πετανίδου Θεοδώρα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας.
- Σταματάτος Ευστάθιος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Στασινάκης Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος.
- Συμεωνίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Συριόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ΕΚΠΑ, πρ. Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (συμμετοχή για το σύνολο της ερευνητικής σταδιοδρομίας).
- Τοπουζέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.
- Τσεκούρας Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.
- Χαραλαμπίδης Γιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.