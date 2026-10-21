Είκοσι έξι επιστήμονες που διδάσκουν ή συνδέονται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση της διεθνούς λίστας «World’s Top 2% Scientists List» του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ έναντι 22 στην αντίστοιχη ανακοίνωση του 2025.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν τον ερευνητικό αντίκτυπο επιστημόνων που υπηρετούν ή έχουν αναπτύξει ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στο ίδρυμα.

Η λίστα βασίζεται σε βιβλιομετρικά δεδομένα της βάσης Scopus. Η επιλογή των επιστημόνων στηρίζεται στον δείκτη επιστημονικού αντίκτυπου c-score, ο οποίος συνεκτιμά τις ετεροαναφορές, το πλήθος των συγγραφέων κάθε εργασίας και τη θέση τους στις δημοσιεύσεις.

Όπως σημειώνει η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου «η αυξημένη παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη φετινή έκδοση αποτελεί θετική εξέλιξη για τη διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής του δραστηριότητας. Η εκπροσώπηση διαφορετικών ακαδημαϊκών μονάδων αποτυπώνει το εύρος των γνωστικών αντικειμένων στα οποία το έργο των επιστημόνων του Ιδρύματος αξιοποιείται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα».

Τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εμφανίζονται στη φετινή λίστα παρατίθενται ακολούθως με αλφαβητική σειρά: