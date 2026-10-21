Έτοιμη να συμμετάσχει σε τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει η Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τάσσεται υπέρ της πραγματοποίησης μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό, μετά τη θετική τοποθέτηση του Κρεμλίνου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά έχει προτείνει την άμεση διοργάνωση συνομιλιών σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων, με το Κίεβο να επιδιώκει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί κατά προτίμηση έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα μπορούσαν να βρεθούν προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και η προοπτική μιας μελλοντικής συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών.

Ζελένσκι: «Η αμερικανική πλευρά προτείνει συνάντηση το συντομότερο δυνατό – Είμαστε υπέρ»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην πρόθεση της Ρωσίας να συμμετάσχει σε μια τριμερή διαδικασία, αλλά και στην πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον για την πραγματοποίησή της.

«Μάθαμε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης στο επίπεδο των ομάδων μας. Η αμερικανική πλευρά προτείνει τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης το συντομότερο δυνατό. Εμείς είμαστε υπέρ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Ουκρανού προέδρου ακολούθησε τη δήλωση του Κρεμλίνου ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να λάβει μέρος σε συνομιλίες με εκπροσώπους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επαφές με τις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είχε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά μετά την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος είχε συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών για την ουκρανική κρίση.

Μετά τις συνομιλίες αυτές, η Ουάσινγκτον πρότεινε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο διαπραγματευτών, πρόταση την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι υποστηρίζει.

Στόχος οι αρχές Νοεμβρίου – Στο τραπέζι και σύνοδος κορυφής

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά επιθυμεί οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση και, κατά προτίμηση, όχι αργότερα από τις αρχές Νοεμβρίου.

Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την εξέταση συγκεκριμένων προτάσεων ειρήνης, καθώς και για τη συζήτηση του ενδεχομένου πραγματοποίησης συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών των εμπλεκόμενων χωρών.

Προς το παρόν, πάντως, η προτεινόμενη συνάντηση αφορά τις διαπραγματευτικές ομάδες και όχι απευθείας τους προέδρους.

Αναμονή για την οριστικοποίηση των συνομιλιών

Οι τοποθετήσεις του Κιέβου και της Μόσχας υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης δημιουργούν προοπτική νέου γύρου διπλωματικών επαφών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή τους.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ατζέντα τους.

Η ουκρανική πλευρά επιμένει στην ταχεία πραγματοποίηση της συνάντησης, προσβλέποντας σε συζητήσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου.