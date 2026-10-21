Η Ρωσία έχει συγκεντρώσει σημαντικά αποθέματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία προορίζονται για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ουκρανικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (DIU). Μέχρι τον Οκτώβριο, το ρωσικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει έως και 700 βαλλιστικούς πυραύλους, αρκετές χιλιάδες πυραύλους κρουζ διαφόρων τύπων και περισσότερα από 6.000 επιθετικά drones, όπως μετέδωσε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης NV.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητές της στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες εκδόσεις υφιστάμενων όπλων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τόσο την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων όσο και τη δημιουργία μέσων που μπορούν να δοκιμάσουν τις αντοχές της ουκρανικής αεράμυνας.

Τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων Ισκαντέρ και η νέα έκδοση

Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών εκτιμά ότι η Ρωσία διαθέτει σήμερα περίπου 115 βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ-Μ, ενώ έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 65 νέους πυραύλους αυτού του τύπου κάθε μήνα. Παράλληλα, συνεχίζει να αναπτύσσει μια αναβαθμισμένη έκδοση του συγκεκριμένου συστήματος, η οποία αναμένεται να έχει εμβέλεια από 550 έως 700 χιλιόμετρα, έναντι των 500 χιλιομέτρων της σημερινής έκδοσης.

Σημαντικό μέρος του ρωσικού οπλοστασίου αποτελούν επίσης οι πύραυλοι κρουζ Χ-101, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα βασικά όπλα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία επιδιώκει να παράγει περισσότερους από 80 πυραύλους Χ-101 κάθε μήνα.

Πάνω από 450 πύραυλοι Καλίμπρ και εκατοντάδες άλλοι τύποι πυραύλων

Το απόθεμα της Ρωσίας περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ουκρανικές εκτιμήσεις, περισσότερους από 450 πυραύλους κρουζ Καλίμπρ, με τη μηνιαία παραγωγή να ανέρχεται σε περίπου 29 επιπλέον μονάδες. Η DIU αναφέρει ότι, καθώς η ουκρανική αεράμυνα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, η Ρωσία κατευθύνει τους περισσότερους νεοπαραγόμενους πυραύλους προς τα στρατηγικά αποθέματα και τις ναυτικές δυνάμεις της.

Παράλληλα, η Μόσχα διαθέτει έως και 400 βαλλιστικούς πυραύλους RM-48U, οι οποίοι προέρχονται από την προσαρμογή πυραύλων των αντιαεροπορικών συστημάτων S-300PM και S-400, ώστε να χρησιμοποιούνται εναντίον επίγειων στόχων. Η παραγωγή τους υπολογίζεται σε περίπου 40 πυραύλους τον μήνα.

Το απόθεμα των εκσυγχρονισμένων πυραύλων Όνιξ, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένη εμβέλεια και ισχυρότερη πολεμική κεφαλή, ξεπερνά τις 600 μονάδες. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, η Ρωσία παρήγαγε περισσότερους από 55 τέτοιους πυραύλους.

Οι υπερηχητικοί Ζιρκόν και τα προβλήματα με τους πυραύλους Κινζάλ

Η Ρωσία εκτιμάται ότι διαθέτει περισσότερους από 120 υπερηχητικούς πυραύλους Ζιρκόν. Ωστόσο, η παραγωγή τους παραμένει περιορισμένη, καθώς από την αρχή του έτους έχουν κατασκευαστεί λίγο περισσότεροι από 30.

Την ίδια στιγμή, η παραγωγή των βαλλιστικών πυραύλων Κινζάλ έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω προβλημάτων ακρίβειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ουκρανικής υπηρεσίας, η παραγωγική ικανότητα που προοριζόταν για τους συγκεκριμένους πυραύλους έχει μεταφερθεί στην κατασκευή συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή επιθετικών drones στο Ταταρστάν

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Μόσχα και στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητές της στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Αλαμπούγκα, στο Ταταρστάν. Η κρατική παραγγελία για επιθετικά drones τύπου Γκεράν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη-δολώματα ξεπερνά φέτος τις 100.000 μονάδες.

Η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών αναφέρει ότι αυτό «δείχνει ότι ο εχθρός επιδιώκει συστηματικά να εξαντλήσει την ουκρανική αεράμυνα».

Τα επιχειρησιακά αποθέματα της Ρωσίας ανέρχονται σήμερα σε περίπου 6.200 drones τύπου Γκεράν διαφόρων τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων που κινούνται με κινητήρες τζετ. Η μηνιαία παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει φτάσει τις 10.000 μονάδες.

Έως 4.000 drones Γκεράν-4 και Γκεράν-5 κάθε μήνα

Από το καλοκαίρι του 2026, η Ρωσία έχει επικεντρωθεί στην κατασκευή των Γκεράν-4 και Γκεράν-5, δύο τύπων drones που κινούνται με κινητήρες τζετ. Η παραγωγή τους φτάνει έως και τις 4.000 μονάδες τον μήνα.

Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει να κατασκευάζει έως και 2.000 drones Γκεράν-2 κάθε μήνα. Στο οπλοστάσιό της προστίθενται επίσης εκατοντάδες φθηνά drones-δολώματα τύπου Γκέρμπερα, τα οποία κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ και αφρώδες υλικό.

Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν σχεδιαστεί για να εξαντλούν τα αποθέματα και τις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον εντοπισμό των συστημάτων εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυραύλων.