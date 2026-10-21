Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη συνάντηση του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, στην Αγία Πετρούπολη, με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για τις προσπάθειές του να διευθετήσει τη σύγκρουση και δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με τις ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αμερικανός απεσταλμένος ανέφερε πως υπάρχει η βάση για μια εκεχειρία στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα δεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και TASS.
Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στίβεν Χάμπαρντ
Εντωμεταξύ, στην αρχή της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, ένας 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος δάσκαλος που κρατούνταν στη Ρωσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει μαζί του στις ΗΠΑ. Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για αυτή την κίνηση καλής θέλησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χάμπαρντ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες κάθειρξη, με την οικογένειά του και τον δικηγόρο του στις ΗΠΑ να αμφισβητούν τις εις βάρος του κατηγορίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάμπαρντ ήταν ο μοναδικός Αμερικανός που κρατούνταν από τη Ρωσία και είχε χαρακτηριστεί από την Ουάσιγκτον «αδίκως κρατούμενος».