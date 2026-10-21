Επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στην περιφέρεια του Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η Naftogaz.
Η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι drone έπληξε μία από τις μονάδες παραγωγής της την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου.
This morning, Russia again attacked a gas production facility in Kharkiv Region. An enemy drone struck one of the units at the production site. The impact of this morning’s attack cannot currently be assessed due to the security situation. https://t.co/9QV7EuNznO— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) October 21, 2026