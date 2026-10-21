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Επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στην περιφέρεια του Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η Naftogaz.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι drone έπληξε μία από τις μονάδες παραγωγής της την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου.