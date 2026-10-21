Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει σε ένα θετικό αποτέλεσμα από τις συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ σήμερα στη Ρωσία και ότι στηρίζει τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Κιέβου, της Ουάσινγκτον και της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη στο Fox News ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ στο Όσλο μία ημέρα νωρίτερα ήταν παραγωγικές και ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διπλωματία. Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της παροχής πληροφοριών και δήλωσε πως ελπίζει ότι σύντομα θα αρθούν οι περιορισμοί στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink και Starshield.

«Ελπίζω ότι…σε –δεν ξέρω κάποιες ώρες- θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, πρώτα ο Θεός, θετικό», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι σημαντικό να «παγώσουν» οι συγκρούσεις και να υπάρξει μια στροφή προς τη διπλωματία και προς μία συμφωνία που θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, χαιρετίζοντας το κάλεσμα του Τραμπ σε εκεχειρία.

«Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε τριμερώς» με τον ίδιο, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Ζελένσκι στο Fox News, προσθέτοντας ότι θα είναι καλύτερο να συμπεριληφθούν και οι ευρωπαϊκές χώρες.