Τον περιορισμό των υπηρεσιών του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία ζήτησε ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με χθεσινό άρθρο της Wall Street Journal, παρόλο που ο πολυδισεκατομμυριούχος έχει τονίσει ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί στο σύστημα θα αποφασίζονται τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα της εφημερίδας, η οποία επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους και άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ο Μασκ αποφάσισε να θέσει όριο στην ταχύτητα σύνδεσης των ουκρανικών εξοπλισμών στο Starshield της εταιρείας του SpaceX, καθιστώντας ορισμένα από τα drones του Κιέβου μη λειτουργικά.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαίωσε χθες ότι το Πεντάγωνο δεν διέταξε οποιαδήποτε αλλαγή που να αφορά το Starshield: «Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη δική μας πλευρά. Δεν έχουμε εκδώσει καμία οδηγία, ούτε κάτι παρόμοιο».

Την προηγούμενη εβδομάδα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Κίεβο είχε αναφέρει προβλήματα στη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις.

Ο Έλον Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση ευθυνόταν για τα προβλήματα αυτά.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Τυχόν περιορισμοί στο εύρος ζώνης ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, εν τέλει, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε στο X ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σημειώνεται πως η Ουκρανία χρησιμοποιεί το Starshield, τη δορυφορική υπηρεσία του Starlink που έχει σχεδιαστεί ειδικά για στρατιωτική χρήση, για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης, πλήγματα μέσου βεληνεκούς κατά εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και για drones αναχαίτισης.

Παράλληλα, αξιοποιεί το πολιτικό δορυφορικό σύστημα Starlink, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η SpaceX.