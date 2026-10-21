Ο Γιάννης Βογιατζής μίλησε για το μυστικό της μακροζωίας του, τις συνήθειες που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια και τους ανθρώπους που επηρέασαν τη ζωή του, σε συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή «Πρωταγωνιστές».

Ο ηθοποιός, που γεννήθηκε το 1926, αντιμετώπισε με χιούμορ την ερώτηση για την ηλικία του, δηλώνοντας αρχικά: «Είμαι 105 ετών».

Όταν ο Σταύρος Θεοδωράκης του επισήμανε ότι είχε προσθέσει μερικά χρόνια, εκείνος απάντησε γελώντας: «Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν θυμάμαι. Το 1926 γεννήθηκα».

Στην ερώτηση για το πώς κατάφερε να φτάσει σε αυτή την ηλικία, ο Γιάννης Βογιατζής αστειεύτηκε ξανά, λέγοντας: «Όταν γυρίσω από τον Άγιο Πέτρο, θα σου πω τα νέα».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν ακολουθούσε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα γυμναστικής, αλλά φρόντιζε να αποφεύγει τις υπερβολές στην καθημερινότητά του.

«Βοήθησε πολύ το διάβασμα. Δεν ήμουν ποτέ κοιλιόδουλος, ίσως κι αυτό με βοήθησε. Καταχρήσεις δεν έκανα. Καμιά φορά έπινα, αλλά όχι οινόπνευμα που λένε. Θα έπινα ένα πολύ ωραίο κρασί. Αυτό το παν μέτρον άριστον, είναι σωστά βαλμένο. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις εκ των πραγμάτων, γιατί είχα μια μάνα σοφή. Ό,τι μου έλεγε ήξερα ότι ήταν χρυσάφι. Και τηρούσαμε τις αρχές της μάνας μου».

Η γυναίκα που καθόρισε τη ζωή του

Ο Γιάννης Βογιατζής αναφέρθηκε στη μητέρα του, την οποία θεωρούσε ιδιαίτερα σοφή και της οποίας τις συμβουλές ακολουθούσε από μικρός. Μάλιστα, θυμήθηκε μια εικόνα από τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, όταν εκείνη στερούνταν ακόμη και το φαγητό της για να μπορέσουν να φάνε τα παιδιά της.

«Θυμάμαι πάντοτε τη μάνα μου να λέει “πάλι δεν θέλω να φάω, δεν έχω όρεξη”. Έκανε ότι δεν ήθελε να φάει, για να φάνε τα δύο αγόρια της, εγώ και ο αδελφός μου. Παρίστανε ότι δεν πεινούσε», εξομολογήθηκε.

«Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα»

Ο ηθοποιός μίλησε και για την αφοσίωσή του στην υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι συχνά περνούσε ολόκληρες νύχτες μελετώντας τους ρόλους του.

«Όταν είχα γύρισμα την επόμενη μέρα, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Ήμουν στο κείμενο», ανέφερε.

Ανατρέχοντας στην πορεία του στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

«Αισθάνομαι ευτυχής που έζησα αυτή τη ζωή του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου γιατί γνώρισα ανθρώπους σωστούς, αληθινούς και από αυτούς έκρινα πολλά πράγματα», είπε ο Γιάννης Βογιατζής.