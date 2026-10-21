Τη δολοφονική βομβιστική επίθεση στην περιοχή του Κολωνού, που είχε ως τραγικό απολογισμό τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, καταδίκασε με απερίφραστο τρόπο ο Μαρίνος Σκανδάμης. Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξέφρασε την απόλυτη συμπαράστασή του στα θύματα της επίθεσης και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Παράλληλα, ο κ. Σκανδάμης εξήρε την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας που έσπευσαν αμέσως στο σημείο, τονίζοντας πως η πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα το έργο της ΕΛ.ΑΣ. στην μάχη κατά του εγκλήματος.



Όπως επεσήμανε στη δήλωσή του, τέτοιες εγκληματικές ενέργειες στρέφονται ευθέως κατά της δημοκρατίας και της κοινωνικής ειρήνης, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι αρχές θα πράξουν το ταχύτερο δυνατό όλα τα απαραίτητα βήματα για την αναγνώριση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Ο τραυματισμός δύο αστυνομικών και δύο πολιτών σε παγίδα θανάτου με έκρηξη βόμβας στον Κολωνό προκαλεί αποτροπιασμό. Καταδικάζουμε τη δολοφονική επίθεση, ζητώντας τώρα από την Ελληνική Αστυνομία να εξιχνιάσει αυτό το σοβαρότατο έγκλημα και να οδηγήσει τους ειδεχθείς δράστες του στη Δικαιοσύνη. Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και κάθε δύναμη σε αυτούς και τις οικογένειές τους».