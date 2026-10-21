Πρόστιμο ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε δικαστής στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ στη Meta Platforms, τη μητρική εταιρεία του Facebook, μετά την ετυμηγορία ενόρκων ότι παραπλάνησε εκατομμύρια καταναλωτές σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και τις πρακτικές λειτουργίας της πλατφόρμας.

Η υπόθεση συνδέεται με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, της βρετανικής εταιρείας πολιτικών συμβούλων που είχε εμπλακεί στην προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 και είχε αποκτήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του Facebook.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί νέο σοβαρό πλήγμα για τον τεχνολογικό κολοσσό, καθώς οι ένορκοι διαπίστωσαν περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών στο Νέο Μεξικό.

Δικαστής: «Οι παραβάσεις βρίσκονται στον πυρήνα των επιχειρηματικών πρακτικών του Facebook»

Στο σκεπτικό της απόφασής του, ο δικαστής Φράνσις Μάθιου άσκησε ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στις πρακτικές της εταιρείας.

«Το αδίκημα του Facebook, επί σειρά ετών, βρίσκεται στον πυρήνα των βασικών επιχειρηματικών πρακτικών του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής επισήμανε ότι, με βάση τη νομοθεσία της Πολιτείας, το συνολικό πρόστιμο που θα μπορούσε να επιβληθεί στη Meta έφτανε ακόμη και τα 219 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, αποφάσισε να περιορίσει τη χρηματική ποινή στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκπρόσωπος της Meta δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της απόφασης.

Το σκάνδαλο Cambridge Analytica και τα δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2021, όταν ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού προσέφυγε κατά της Meta, μετά τις αποκαλύψεις για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Cambridge Analytica.

Η βρετανική εταιρεία πολιτικών συμβούλων είχε αποκτήσει πληροφορίες που αφορούσαν έως και 87 εκατομμύρια χρήστες του Facebook, μέσω εφαρμογής τρίτου μέρους, χωρίς τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων χρηστών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες διαχειρίζονται και προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών τους.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Meta παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες στους χρήστες του Facebook στο Νέο Μεξικό σχετικά με το ποιοι μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Οι κατηγορίες αφορούσαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιμετώπιζε τη ρητορική μίσους, τα παραπλανητικά σχόλια και άλλες πρακτικές διαχείρισης περιεχομένου.

Περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις – Παραπλανητικές 26 από τις 29 δηλώσεις

Στις 25 Σεπτεμβρίου, το σώμα των ενόρκων έκρινε ότι 26 από τις 29 δηλώσεις που είχαν πραγματοποιήσει η Meta και η ηγεσία της σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις πολιτικές της πλατφόρμας ήταν παραπλανητικές.

Οι ένορκοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία είχε διαπράξει περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών στο Νέο Μεξικό.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Πολιτείας, η Meta γνώριζε ότι τρίτα μέρη είχαν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Η αγωγή υποστήριζε ακόμη ότι η εταιρεία ανεχόταν τη ρητορική μίσους και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο όταν αυτό εξυπηρετούσε τα οικονομικά της συμφέροντα.

«Η Meta καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα του χρήματος»

Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τορές, είχε εξηγήσει μετά την ετυμηγορία ότι η πολιτειακή νομοθεσία επιτρέπει την επιβολή προστίμου έως 5.000 δολαρίων για κάθε παράβαση.

Όπως ανέφερε, τα χρήματα που θα εισπραχθούν από την επιβολή της ποινής προβλέπεται να κατευθυνθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολιτείας.

Η δικηγόρος Ράντι ΜακΤζίν, εκπροσωπώντας την πλευρά της Πολιτείας, είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο μεταξύ 35 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αυτό το δικαστήριο θα πρέπει να μιλήσει στη Meta στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει, η οποία είναι τα χρήματα και η αξία της μετοχής της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε η Meta στο δικαστήριο

Η Meta αρνήθηκε ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές ή ότι πώλησε προσωπικά δεδομένα των χρηστών της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επιβολή προστίμου μεγαλύτερου των 3,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα μπορούσε να αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από το να δραστηριοποιούνται στο Νέο Μεξικό.

Η επιχειρηματολογία αυτή δεν απέτρεψε την επιβολή της χρηματικής ποινής των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεύτερη μεγάλη δικαστική ήττα μέσα σε έξι μήνες

Η νέα απόφαση έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά από άλλη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Meta και της Πολιτείας του Νέου Μεξικού.

Τον περασμένο Μάρτιο, διαφορετικό σώμα ενόρκων στη Σάντα Φε είχε κρίνει ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp.

Στην υπόθεση εκείνη, οι ένορκοι είχαν ζητήσει την επιβολή προστίμου 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια, δικαστής διέταξε τη Meta να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτειακό ταμείο για την ψυχική υγεία των εφήβων και να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία των ανήλικων χρηστών.

Η νέα χρηματική ποινή των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναδεικνύει το μέγεθος των νομικών και οικονομικών συνεπειών που μπορεί να αντιμετωπίσει η Meta για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενημέρωσης των χρηστών της.