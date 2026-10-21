Την κατ’ αρχήν προθυμία της Ρωσίας να επιστρέψει τον Νοέμβριο σε συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Εφόσον πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες διαπραγματεύσεις αυτού του σχήματος από τον Φεβρουάριο.

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα θέλει ο νέος γύρος να επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ουσακόφ τοποθέτησε την πιθανή επανέναρξη μετά τις 10 Νοεμβρίου. Πρόκειται για δήλωση πρόθεσης της ρωσικής πλευράς, όχι για ανακοίνωση οριστικοποιημένης συνάντησης.

Από το Όσλο στην Αγία Πετρούπολη

Η συνάντηση Πούτιν–Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο το περιεχόμενο των επαφών που είχε την προηγουμένη στο Όσλο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Νορβηγό πρωθυπουργό και τον Φινλανδό πρόεδρο.

Ωστόσο, η διάθεση επιστροφής στο τραπέζι δεν συνοδεύτηκε από θετική αποτίμηση των προτάσεων της άλλης πλευράς. Κατά τον Ουσακόφ, ο Γουίτκοφ παρουσίασε νέες προσεγγίσεις των Ευρωπαίων και του Κιέβου, οι οποίες, σύμφωνα με τη ρωσική εκτίμηση, δεν περιείχαν πολλά χρήσιμα στοιχεία για την επίλυση της κρίσης.

Στη συζήτηση και το ρωσικό ντίζελ

Η ατζέντα Πούτιν-Γουίτκοφ επεκτάθηκε και πέρα από την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Reuters, συζητήθηκε η εφαρμογή της συμφωνίας της 9ης Οκτωβρίου μεταξύ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις αμερικανικές και διεθνείς αγορές.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την κρίση στο Ιράν, με τον Ουσακόφ να αναφέρει ότι ο Πούτιν υποστήριξε τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών και την αναζήτηση πολιτικής λύσης.