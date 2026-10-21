Τη στάση της Άγκυρας απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο υπερασπίστηκε με προκλητικό τρόπο ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη ως διπλωματική επιτυχία της χώρας του.

Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης διαθέτει πλήρη νομιμότητα ήδη από την υπογραφή της, το 2019. Παράλληλα, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της πρόσφατης κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην ανατολική Λιβύη, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για επίσημη επικύρωση του μνημονίου, αλλά για αποδοχή του.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συμφωνία σε άλλες χώρες, ο Φιντάν ανέφερε: «Γνωρίζουμε γιατί αντέδρασαν. Ορισμένοι αντιδρούν απλώς και μόνο επειδή αισθάνονται ότι πρέπει. Άλλοι έχουν πραγματικά στρατηγικά προβλήματα με αυτό το θέμα».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επέλεξε να αγνοήσει τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ισραήλ και την Αίγυπτο σχετικά με το κύρος του τουρκολιβυκού μνημονίου, επιμένοντας στη θέση της Άγκυρας ότι «πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη συμφωνία, τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη. Δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί».

Αναφερόμενος ειδικότερα στις ενέργειες της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, επικαλέστηκε την ερμηνεία των νομικών συμβούλων της τουρκικής πλευράς, δηλώνοντας: «Αυτό που έλαβε χώρα στο κοινοβούλιο (σ.σ. της ανατολικής Λιβύης) ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία αποδοχής, όχι κύρωση, σύμφωνα με τους νομικούς μας εμπειρογνώμονες. Ούτως ή άλλως, την θεωρούμε έγκυρη συμφωνία από το 2019».

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de AA muhabirine Libya Temsilciler Meclisi’nin Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını kabulünü değerlendirdi ⤵️ — (Tepki gösteren ülkeler) Bunların biz neden tepki gösterdiğini de biliyoruz. Bazıları tepki göstermeleri gerektiği için tepki gösteriyorlar. Bazılarının gerçekten bu konuyla ilgili stratejik problemleri var — Bu, gerek hukuksal açıdan gerek siyasal açıdan son derece meşru bir anlaşmadır. Bunu tartışmaya gerek yok — (Libya Temsilciler) Mecliste yapılan ise bir kabul işlemi oldu esas itibarıyla, bir onaylama işlemi değil, bizim hukukçularımıza göre. Biz 2019’dan itibaren bunu zaten geçerli bir anlaşma olarak görüyorduk — İnşallah buna benzer başarılarımızı halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız her yerde olduğu gibi Akdeniz’de de istikrarı, barışı, huzuru, mutluluğu getirmek. Bunun dışında da diplomasimizin bir amacı yok https://t.co/L09VKflEoO — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 21, 2026

Ο Χακάν Φιντάν δεν έκρυψε, μάλιστα, την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική θα καταγράψει ανάλογα αποτελέσματα και στο μέλλον.

«Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τέτοιες επιτυχίες στον λαό μας. Στόχος μας, όπως παντού, είναι να φέρουμε σταθερότητα, ειρήνη, γαλήνη και ευτυχία και στη Μεσόγειο. Η διπλωματία δεν έχει άλλο σκοπό πέρα από αυτό», κατέληξε.