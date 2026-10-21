Ένας 71χρονος από το Ιλινόι των ΗΠΑ έφτασε στο σημείο να σπάσει την τηλεόρασή του με μια πέτρα, επειδή είχε κουραστεί από τις συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού και τις προσπάθειες προώθησης συνδρομητικών υπηρεσιών. Ο Νταν ήθελε απλώς να παρακολουθεί τα τηλεοπτικά κανάλια, να παίζει DVD ή να βλέπει περιεχόμενο από τον υπολογιστή του.

«Με τρέλαιναν οι σχεδόν καθημερινές ενημερώσεις που δεν διόρθωναν τίποτα και οι λειτουργίες που δεν δούλευαν ποτέ», εξηγεί. Η οργή του δεν οφείλεται, πάντως, σε έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του βρετανικού Guardian. Διαθέτει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών και δεκαετίες εμπειρίας στις τηλεπικοινωνίες. Όπως λέει, «η τεχνολογία δεν με τρομάζει, απλώς γίνεται ολοένα χειρότερη».

Οι έξυπνες τηλεοράσεις εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν οι κατασκευαστές άρχισαν να ενσωματώνουν λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες πολυμέσων σε ολοένα λεπτότερες οθόνες. Σήμερα, ωστόσο, ακόμη και τα οικονομικά μοντέλα μπορεί να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ο Τομ Πάρσονς, ειδικός στις τηλεοράσεις και στα οπτικοακουστικά συστήματα του περιοδικού What Hi-Fi?, εξηγεί ότι ορισμένες συσκευές δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορες εξαρχής και μπορεί να επιβραδύνονται σημαντικά έπειτα από δύο έως τέσσερα χρόνια λειτουργίας.

Τηλεοράσεις χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Η Έριν ΜακΚουίστον και ο Μάθιου Σρόιερ, ένα ζευγάρι από το Κονέκτικατ, προτιμούν επίσης να χρησιμοποιούν την τηλεόρασή τους αποκλειστικά ως οθόνη. Ο Σρόιερ, μηχανικός λογισμικού, την κρατά αποσυνδεδεμένη από το διαδίκτυο και χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή συσκευή Apple TV για streaming. Ανησυχεί τόσο για την ιδιωτικότητα όσο και για τις παρεμβατικές διαφημίσεις. «Το σαλόνι μας δεν είναι διαφημιστική πινακίδα προς πώληση», λέει.

Η 51χρονη Έλεν Νόρθμορ από την Ουαλία αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα όταν χάλασε η παλιά της τηλεόραση πριν από τέσσερα χρόνια. Παρότι η ίδια και ο σύντροφός της, που εργάζεται στην κυβερνοασφάλεια, ήθελαν συσκευή χωρίς έξυπνες λειτουργίες, δυσκολεύτηκαν να βρουν τέτοια επιλογή. Σήμερα χρησιμοποιεί αποκωδικοποιητή Sky και ανησυχεί ότι, όταν χαλάσει η τηλεόρασή της, ίσως αναγκαστεί να αγοράσει μοντέλο που θα συλλέγει δεδομένα.

Στην Αυστραλία, ο Πολ αναζήτησε επί τρεις εβδομάδες μια συμβατική τηλεόραση, όταν χάλασε η προηγούμενη, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια χρήσης. Τελικά βρήκε σε ένα κατάστημα μια σκονισμένη τηλεόραση 40 ιντσών, χωρίς δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, με υποδοχές για κεραία και βίντεο VHS. Κόστιζε περίπου 200 δολάρια και είχε ενσωματωμένο DVD player.

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

‘It was so satisfying when I threw a rock through the screen’: the people sick of being spied on by their smart TV https://t.co/BAiVj81eb5 — Michael Dandy (@mickyd44) October 20, 2026

Τον Σεπτέμβριο, το κανάλι Γκέιμερς Νέξους δημοσίευσε έρευνα διάρκειας δύο ωρών για κάποιες έξυπνες τηλεοράσεις, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν ήχο ακόμη και όταν είναι εκτός σύνδεσης ή απενεργοποιημένες. Η εταιρεία αρνήθηκε τους ισχυρισμούς. Στη συνέχεια, ορισμένοι χρήστες άρχισαν να τροποποιούν τις συσκευές τους, αφαιρώντας μικρόφωνα και μονάδες Wi-Fi και Bluetooth.

Ο Τζέιμς, ο οποίος κατάγεται από τις ΗΠΑ αλλά ζει στον Καναδά, αφαίρεσε μόνος του το μικρόφωνο από το τηλεχειριστήριό του. Όπως εξηγεί, ανησυχεί ιδιαίτερα για την ιδιωτικότητα των παιδιών του και θεωρεί απαράδεκτο το ενδεχόμενο μια τηλεόραση να ακούει προσωπικές συνομιλίες χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Παράλληλα, η Αυστραλία εξετάζει αλλαγές στην ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση, ενώ η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει τη μετάβαση από την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση σε υπηρεσίες μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης από το 2034 το νωρίτερο. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να καταστήσει αναγκαία τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών streaming.