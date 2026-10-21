Διευρύνθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, αγγίζοντας τα 8,9 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως το έλλειμμα που καταγράφηκε στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ αύξηση κατέγραψαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό κατά 9,4% στα 18,1 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη την αύξηση των εισαγωγών.

Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 17,3% (+4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 9,3% (+3,1% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,6% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,1% (+4,2% και +2,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης και παρά τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 8,5 δισεκ. ευρώ.

Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταγράφηκαν εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους 7,9 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 9,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 3,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 3,5 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,4 δισ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται κυρίως με τον περιορισμό κατά 9,5 δισ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, η οποία αντισταθμίστηκε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από την άνοδο κατά 5,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,4 δισ. ευρώ).