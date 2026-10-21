Με επίκεντρο το opening του νέου της καταστήματος στο Mediterranean Cosmos και μια σειρά running δράσεων, η ena athletics ενισχύει την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη και τη σύνδεσή της με τη δρομική κοινότητα.

Το νέο ena athletics store άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παρουσία εκπροσώπων των media, φίλων και συνεργατών του performance running brand, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον νέο χώρο, τη σειρά Proto και τη φιλοσοφία της ena athletics.

Το άνοιγμα του καταστήματος εντάχθηκε σε μια ευρύτερη παρουσία του brand στην πόλη, η οποία ξεκίνησε λίγες ημέρες νωρίτερα με δράσεις γύρω από το τρέξιμο, product testing και συμμετοχή σε σημαντικές στιγμές της τοπικής running κοινότητας.

Λίγες ημέρες πριν, στις 14 Οκτωβρίου, η ena athletics σε συνεργασία με την INTERSPORT και το DRC διοργάνωσαν ένα Social Run 5 χιλιομέτρων με αφετηρία το κατάστημα INTERSPORT στην Τσιμισκή. Η δράση αποτέλεσε συνέχεια της συνεργασίας της ena athletics με την INTERSPORT, μέσα από την οποία το brand φέρνει την performance running τεχνολογία και τα προϊόντα του πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό δρομέων. Μάλιστα, πριν από το run, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από κοντά το PROTO Gamma Marathon Blue.

Το PROTO Gamma αποτελεί την κορυφαία έκφραση της απόδοσης για την ena athletics. Σχεδιασμένο για την ημέρα του αγώνα, δημιουργήθηκε για να ωθεί τους έμπειρους δρομείς πέρα από τους στόχους τους και αποτελεί το ελαφρύτερο και με κορυφαία επαναφορά μοντέλο της εταιρείας μέχρι σήμερα. Ενσωματώνει ένα εξαιρετικά ελαφρύ άνω μέρος από μονοΐνα (monofilament upper) από ανακυκλωμένα υλικά, ιδιόκτητη πλάκα ανθρακονήματος οκτώ στρώσεων για δυναμική πρόωση και έλεγχο της κίνησης, καθώς και τη νέα Silphion ενδιάμεση σόλα, τον ελαφρύτερο και με κορυφαία επαναφορά αφρό της εταιρείας.

Το PROTO Gamma Marathon Blue μεταφέρει την ίδια running performance τεχνολογία σε μια χρωματική ταυτότητα άμεσα συνδεδεμένη με τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Η χαρακτηριστική μπλε απόχρωση παραπέμπει στη μπλε γραμμή που σηματοδοτεί τη διαδρομή από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, δημιουργώντας έναν συμβολικό δεσμό με μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές του παγκόσμιου running.

Η παρουσία της ena athletics στη Θεσσαλονίκη συνδέθηκε παράλληλα με τον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και τον οποίο το running brand υποστήριξε ως χορηγός. Τις ημέρες πριν από τον αγώνα, η ena athletics είχε παρουσία στο Registration Center της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα ακόμη σημείο επαφής με τους δρομείς, ενώ την ημέρα του Ημιμαραθωνίου η παρουσία της επεκτάθηκε στη διαδρομή και στον ίδιο τον αγώνα, με συμμετοχή αθλητών της ena athletics.

Με ελληνικές ρίζες και διεθνή προσανατολισμό, η ena athletics χτίζει την ταυτότητά της πάνω στον ελληνικό πολιτισμό, την ανθεκτικότητα ως στάση ζωής και τη διαρκή αναζήτηση της εξέλιξης μέσα από την κίνηση και την ταχύτητα.

Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε αυτή την πορεία, φέρνοντας το performance running brand, την τεχνολογία και τα προϊόντα του πιο κοντά στους ανθρώπους για τους οποίους το τρέξιμο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους.