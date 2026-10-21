Η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να εξαγοράζει σε χαμηλές τιμές επιχειρήσεις σε χώρες που είχαν πληγεί από την οικονομική κρίση του 2008 και τις πολιτικές που εφάρμοζε τότε το Βερολίνο, όπως η περίφημη λιτότητα. Σήμερα, αρκετά χρόνια αργότερα, η Γερμανία βιώνει από τις ΗΠΑ κάτι παρόμοιο με αυτό που η ίδια έκανε στο παρελθόν.

Πιο αναλυτικά, όπως έχει επισημανθεί αρκετές φορές, η γερμανική οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς υστερεί στην καινοτομία και σταδιακά χάνει τα υπερκέρδη της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύει να είναι κερδοφόρα. Ως αποτέλεσμα, οι Γερμανοί μεγιστάνες πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις ευνοϊκές για τους ίδιους, αλλά επιζήμιες για τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, απειλούν να «γδύσουν» τη χώρα, μεταφέροντας τις εταιρείες τους σε άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, όπου το φορολογικό και το ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πιο ευνοϊκό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία. Εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια, επενδύουν –και δεν εξαγοράζουν άμεσα– σε μικρομεσαίες και οικογενειακές γερμανικές επιχειρήσεις, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι είτε πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση είτε δεν έχουν κάποιον διάδοχο για να αναλάβει την επιχείρησή τους.

Οι Αμερικανοί επενδυτές, θέτοντας μακροπρόθεσμους στόχους, προσβλέπουν στο ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα ή ακόμη και τον κίνδυνο να κλείσουν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Έτσι, ως συνιδιοκτήτες με τεράστια οικονομική επιφάνεια, θα μπορούν να προσφέρουν στους συνεταίρους τους ένα ποσό σημαντικό για εκείνους, αλλά ασήμαντο για τους ίδιους, προκειμένου να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των επιχειρήσεων και στη συνέχεια να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε άλλες χώρες.

Το επιχειρηματικό δίκτυο DDW ανέφερε, αναφερόμενο στις εξελίξεις, ότι πλέον οι ΗΠΑ επενδύουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα σε γερμανικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από τις 7.861 γερμανικές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του δικτύου, έχουν αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι 1.750 ανήκουν σήμερα σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

Ο Σαμάρ Αχμάντ Άλμπρεχτ-Μαχμούντ, από τη Veracity Capital Investments με έδρα τη Φρανκφούρτη, μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη γερμανική αγορά, εξήγησε στην Deutsche Welle τους λόγους πίσω από το ενδιαφέρον των Αμερικανών επενδυτών.

Στους κλάδους της βιομηχανίας και της μεταποίησης, πολλές γερμανικές επιχειρήσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές, καθώς «διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση, μεγάλο πελατολόγιο και προηγμένη τεχνογνωσία στον τομέα τους». Επιπλέον, κατασκευάζουν εξαρτήματα απαραίτητα για την παραγωγή αμερικανικών προϊόντων. Επομένως, για να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους, δεν απαιτούνται απαραίτητα νέες καινοτομίες, αλλά κυρίως η μείωση του κόστους παραγωγής τους.