Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου,

με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, στο 3 ο επεισόδιο του «The Roadshow» ξαναβγαίνει στον

δρόμο και μας ταξιδεύει στην ορεινή Χαλκιδική.

Όσα θα δούμε στο 3 ο επεισόδιο το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 21:00

Επόμενος προορισμός του «The Roadshow» είναι η ορεινή Χαλκιδική. Η πρώτη στάση είναι στον Ταξιάρχη, το χωριό της Ελλάδας που είναι το πρώτο που στολίζει Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στις 7 Νοεμβρίου. Το χωριό έχει τεράστια παραγωγή ελάτων, που φτάνει τις 35.000 τον χρόνο! Στο χωριό αυτό μόνο ο Γρηγόρης θα μπορούσε να συναντήσει έναν καλικάντζαρο, αλλά και ένα στρουμφάκι…



Στη συνέχεια, πηγαίνουν στο βουνό του Χολομώντα, που κρύβει πολλά μυστικά, έχει ένα από τα πιο πλούσια δάση της Ελλάδας και ένα βουδιστικό μοναστήρι. Φυσικά, επισκέπτονται με τον Διονύση τον «Σώγαμπρο», μία ταβέρνα που ιδιοκτήτης της είναι ένας εξαιρετικός κύριος 95 ετών. Επόμενη στάση είναι το Παλαιοχώρι, το χωριό που έζησε για 22 χρόνια ο Αλέξης Ζορμπάς.

Ο Γρηγόρης νοσταλγεί τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στα πάτρια εδάφη του, τη Μεγάλη Παναγιά. Πηγαίνει στη γειτονιά που μεγάλωσε, στο σπίτι της γιαγιάς του, στην πλατεία που έπαιζε κρυφτό… Στο χωριό του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, φτάνουν σε ένα πάρκο γεμάτο κατασκευές εμπνευσμένες από τις θεωρίες του Αριστοτέλη. Στην Ουρανούπολη, μία ανάσα από το Άγιο Όρος, βρίσκουν τυχαία τον Βασίλη, έναν νέο που σκέφτεται σοβαρά να μονάσει και συζητούν τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτή την απόφαση.

Σε ένα από τα μικρότερα νησάκια της Ελλάδας, την Αμμουλιανή, με τους 400 κατοίκους τον χειμώνα που φτάνουν τους 6.500 το καλοκαίρι, τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο με το φέριμποτ, αν το επιτρέπει ο καιρός, και δυστυχώς το νησί δεν έχει ούτε γιατρό!

Στην Αρναία, σε ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Χαλκιδικής, επισκέπτονται την κυρία Μηλιά και συζητάνε για τις πεθερές. Τέλος, στην Παλαιοχώρα φτάνουν στο πατρικό σπίτι της Κατερίνας Καραβάτου και φυσικά της κάνουν έκπληξη!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.