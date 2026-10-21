Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Ο πόλεμος ανάμεσα στους Δρογουταίους και τους Αρβανιταίους πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις! Ο Στέλιος κατηγόρησε δημόσια τους Αρβανιταίους για τον θάνατο του Ηλία, ενώ ο Γεροδήμος αποφάσισε να ανοίξει ξανά την υπόθεση. Την ίδια ώρα, ο Μάρκος αποκάλυψε στη Λευκή πως πρόδωσε την κρυψώνα τους στον πατέρα του, προκαλώντας την οργή της! Και ο Παναγής έφτασε μέχρι την καλύβα, σημαδεύοντάς τη με το όπλο του!

Και απόψε, πατέρας και γιος φτάνουν στα άκρα! Ο Μάρκος στρέφει το όπλο του στον Παναγή για να σώσει τη Λευκή και απειλεί να αποκαλύψει όσα πραγματικά συνέβησαν τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας! Ποιο είναι το σκοτεινό μυστικό που μπορεί να καταστρέψει τους Αρβανιταίους;

Κι ενώ ο Μήτρος συνεχίζει να σχεδιάζει την εξόντωση της Λευκής, εκείνη κάνει μια εξομολόγηση που ανατρέπει τα πάντα! Θα καταφέρει ο έρωτάς της για τον Μάρκο να νικήσει το μίσος και την εκδίκηση;

Όσα θα δούμε απόψε

Ο Μάρκος σηκώνει όπλο στον Παναγή για να προστατεύσει τη Λευκή και τον απειλεί πως αν συνεχιστεί το κυνηγητό σε βάρος της γυναίκας του, θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια για τη νύχτα που πέθανε ο Ηλίας. Η Λευκή ακούει μέρος της σύγκρουσής τους και αρχίζει να καταλαβαίνει πως πίσω από τον θάνατο του αδελφού της κρύβεται κάτι πολύ βαθύτερο, ενώ βλέπει τον Μάρκο να καταρρέει από την πίεση και τον πόνο. Στο χωριό η Λεμονιά συγκρούεται με τον Μήτρο για τον Γιάννο, η Μαριγώ χάνει τον έλεγχο του σπιτιού της και ο Παναγής ζητά από τον Μπαλασόπουλο τρόπο να προστατεύσει την περιουσία του σε περίπτωση που η αλήθεια αποκαλυφθεί. Ο Μήτρος συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να βγάλει τη Λευκή από τη μέση, όμως η ασφυκτική κατάσταση αρχίζει να γυρίζει εναντίον των Αρβανιταίων. Κι ενώ η Δέσποινα συνειδητοποιεί πως η κόρη της ίσως αγαπά τον Μάρκο, η Λευκή λυγίζει και του ομολογεί τον έρωτά της…

Δείτε sneak previews:

Ο Μάρκος εκβιάζει τον Παναγή και η Λευκή τα ακούει όλα

Η Λευκή έρχεται αντιμέτωπη με το μίσος της

Δείτε το trailer: