Στον ρόλο του GREGY στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, Θωμάς Αχείμαστος, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο Investopia.

«Το GREGY είναι υποθαλάσσια διασύνδεση 3 GW και μήκους περίπου 950 χλμ., που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και από εκεί με το ευρωπαϊκό σύστημα, μεταφέροντας 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει 8,5 GW φωτοβολταϊκών και αιολικών στην Αίγυπτο, ώστε παραγωγή και μεταφορά να σχεδιάζονται μαζί».

Όπως τόνισε ο κ. Αχείμαστος, η ισχυρότερη πρόταση του έργου είναι η πράσινη ενέργεια σταθερού προφίλ σε ανταγωνιστική τιμή. Το καλώδιο θα προσφέρει σταθερό, 24ωρο πράσινο προφίλ μέσω μακροχρόνιων PPAs σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και Data Centers. Ήδη έχουν υπογραφεί 47 μνημόνια συνεργασίας με μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές.

«Η Ελλάδα παύει να βρίσκεται στο περιθώριο του συστήματος και γίνεται πύλη εισόδου σε αυτό», σημείωσε.

Για την ευρύτερη εικόνα, ο κ. Αχείμαστος επισήμανε ότι ενεργειακή ασφάλεια, βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση πλέον κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Η έμφαση μετατοπίζεται από την παραγωγή στη διαθεσιμότητα και στα δίκτυα και από το εθνικό στο ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο.