Η Κόμο πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη με 4-1 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο ο Σεσκ Φάμπρεγας δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Ισπανός προπονητής αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τους παίκτες του να κατεβάσουν ρυθμούς στα τελευταία λεπτά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το γκολ που δέχθηκαν στις καθυστερήσεις. Μάλιστα, αναφέρθηκε ειδικά στην οδηγία που έδωσε στον Τάσο Δουβίκα και για την οποία, όπως παραδέχθηκε, μετάνιωσε.

Η βραδιά της Τετάρτης ήταν ξεχωριστή για την Κόμο, η οποία επιβλήθηκε με το εμφατικό 4-1 των «Κόκκινων Διαβόλων» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το αποτέλεσμα προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις της ιταλικής ομάδας, την ώρα που η Γιουνάιτεντ βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στην αγωνιστική της κρίση.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Φάμπρεγας στάθηκε στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στο 90+1’, όταν το σκορ ήταν ήδη 4-0. Ο ίδιος εξήγησε πως η απόφαση να περιοριστεί η ένταση του παιχνιδιού ήταν δική του, καθώς ήθελε να διαχειριστεί τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών ενόψει της επόμενης αγωνιστικής υποχρέωσης.

«Ήταν αναμφίβολα μια ξεχωριστή βραδιά, αν και έχουν υπάρξει πολλές. Θεωρώ ότι η ομάδα έκανε ένα καλό παιχνίδι τακτικά. Ίσως μετανιώνω για τα τελευταία δέκα λεπτά. Εγώ ήμουν εκείνος που ζήτησε από τους παίκτες να ρίξουν τον ρυθμό, επειδή ακολουθεί ακόμη ένα παιχνίδι και, με το σκορ στο 4-0, σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εντολή στον Δουβίκα που μετάνιωσε

Ο Ισπανός τεχνικός δεν περιορίστηκε στη γενική αναφορά στη διαχείριση του αγώνα, αλλά αποκάλυψε και τι ζήτησε από τον Έλληνα επιθετικό λίγο πριν από το φινάλε.

«Είπα στον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει και να παραμείνει στον άξονα. Ίσως αυτό είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω, καθώς είμαι ο πρώτος που παροτρύνει πάντα την ομάδα να παλεύει μέχρι το τέλος. Εκείνο το γκολ με ενόχλησε», εξήγησε ο προπονητής της Κόμο.

Στη συνέχεια, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, επισημαίνοντας ότι η μείωση της έντασης και η υποχώρηση της ομάδας έδωσαν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη δυνατότητα να βρει δίχτυα.

«Αυτό συνέβη επειδή χαμηλώσαμε την έντασή μας και οπισθοχωρήσαμε, αλλά ήταν δικό μου λάθος. Είναι κάτι που κρατάω μέσα μου και με πόνεσε. Πέρα από αυτό, πιστεύω ότι οι παίκτες κατάλαβαν πόσο πολύ ήθελαν τη νίκη. Αυτή ακριβώς η νοοτροπία είναι που απόλαυσα περισσότερο», πρόσθεσε.

Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Δουβίκας

Σημαντικό ρόλο στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της Κόμο είχε και ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός βρήκε δίχτυα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διαμορφώνοντας το 2-0 στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία στη διοργάνωση.

Με το συγκεκριμένο τέρμα, ο Δουβίκας σκόραρε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική στο Champions League, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία και προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ευρωπαϊκή του διαδρομή.