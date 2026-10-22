Στη σύλληψη του 47χρονου πρώην συντρόφου της, στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, οδήγησε η καταγγελία μιας 31χρονης για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ο 47χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος της, ενώ αποπειράθηκε να προβεί και σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη θέλησή της.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο διαμέρισμα του 47χρονου.

Τελικά, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.