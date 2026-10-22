Πώς μπορεί η αγάπη να μετατραπεί σε παιχνίδι εξουσίας και η ανάγκη για λύτρωση να οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή; Αυτά τα σκοτεινά ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της παράστασης «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης», η οποία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Από Μηχανής Θέατρο, από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Το έργο του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι παρουσιάζεται σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη, μετά την περσινή ανταπόκριση του αθηναϊκού κοινού.

Με επίκεντρο μια σχέση που σταδιακά μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, η παράσταση φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης ψυχής, εκεί όπου ο έρωτας συναντά την εμμονή και η ανάγκη για έλεγχο συνθλίβει κάθε δυνατότητα επικοινωνίας.

Η υπόθεση της παράστασης

Ένας άντρας, πληγωμένος από μια ανυπόστατη συκοφαντία, απομονώνεται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Μέσα στη μοναξιά του γνωρίζει μια νεαρή ορφανή κοπέλα, η οποία προσπαθεί να επιβιώσει σε δύσκολες συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία της.

Της προτείνει να παντρευτούν και εκείνη δέχεται. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν εξελίσσεται σε μια σχέση αγάπης και αμοιβαίας κατανόησης. Αντίθετα, μετατρέπεται σταδιακά σε έναν λαβύρινθο φόβου, σιωπής και συναισθηματικής απομόνωσης. Ο άντρας επιδιώκει να ελέγξει τη γυναίκα, ενώ εκείνη γίνεται ο καθρέφτης των δικών του ανασφαλειών και της εσωτερικής του ενοχής.

Η πτώση μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς η αδυναμία επικοινωνίας οδηγεί τους δύο ανθρώπους σε ένα αδιέξοδο με τραγικές συνέπειες.

Ο Ντοστογιέφσκι και η σκοτεινή πλευρά της αγάπης

Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι και συνομιλεί με σύγχρονα ζητήματα, όπως η απομόνωση, η εξουσία μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις και η ανάγκη επιβολής πάνω στον άλλον.

Η αγάπη παρουσιάζεται ως μια δύναμη που μπορεί να γίνει καταστροφική, όταν συνδέεται με την εμμονή και την επιθυμία ελέγχου.

Πληροφορίες

Πάνω Σκηνή, Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

Πρεμιέρα: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026