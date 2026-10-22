Βαρύ είναι το κλίμα στη Λαμία μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Σταύρου Ανωγειανάκη, ο οποίος ξεχώρισε για την ανιδιοτελή κοινωνική του προσφορά και τη διαρκή στήριξη σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο 63χρονος Σταύρος πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου. Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, τα οποία ωστόσο θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της νεκροψίας-νεκροτομής που παραγγέλθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.

Είχε γίνει γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη τη Φθιώτιδα μέσα από τη συγκινητική πρωτοβουλία αλληλεγγύης «Άστεγος για μία ημέρα».

Κάθε Χριστούγεννα, μαζί με τον αχώριστο συνοδοιπόρο και «δικό του άνθρωπο», τον Χρήστο Σολόπουλο, έδιναν το ραντεβού τους στην πλατεία Πάρκου. Περνούσαν τη νύχτα στα παγκάκια της πλατείας ως άστεγοι, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη και μαζεύοντας βοήθεια για όσους δεν είχαν τα στοιχειώδη, αποδεικνύοντας τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαμιέων, κερδίζοντας την αγάπη και την εκτίμηση των συναδέλφων του. Άνθρωπος που είχε γνωρίσει τις δυσκολίες της ζωής, τις αντιμετώπιζε πάντοτε με θάρρος, αξιοπρέπεια, έμφυτη ευγένεια και ένα ζεστό χαμόγελο για όλους.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, αλλά και στην ίδια την πόλη της Λαμίας, από την οποία θα λείψει μια γνήσια, αυθεντική φωνή αλληλεγγύης.