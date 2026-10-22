Νεκρός σε ηλικία 30 ετών βρέθηκε ο Μάνουελ Ότο, δημιουργός του δημοφιλούς διαδικτυακού παιχνιδιού Stick Run, έπειτα από πυρκαγιά σε ακίνητο στη Βαυαρία, στη νοτιοανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γερμανός influencer φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Twitch, το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ότο ήταν μόλις 14 ετών όταν δημιούργησε το παιχνίδι που τον έκανε γνωστό. Η σορός του εντοπίστηκε μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, όταν ένας γείτονας αντιλήφθηκε τις φλόγες και προσπάθησε να τις σβήσει.

Η εταιρεία πίσω από το Stick Run αναφέρθηκε αρχικά στο περιστατικό με ανάρτηση στο X, τη Δευτέρα, επισημαίνοντας ότι είχε ενημερωθεί για μια ζωντανή μετάδοση στο Twitch, στην οποία ο δημιουργός και ιδιοκτήτης του παιχνιδιού, Μάνουελ Ότο, φαινόταν να έχει βάλει τέλος στη ζωή του.

Influencer and video game creator, Manuel Otto, dies after setting himself on fire in horrific livestream https://t.co/1GGvVTnSKd https://t.co/Uph10cEeNp — New York Post (@nypost) October 21, 2026

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πλατφόρμα είχε ήδη αφαιρέσει τη μετάδοση και το σχετικό βίντεο, ενώ κάλεσε την κοινότητα να μην αναπαράγει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ή εικασίες. Παράλληλα, ζήτησε από όποιον διαθέτει στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού να επικοινωνήσει με την εταιρεία ή τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σε νεότερη ανακοίνωση, την Τρίτη, η επίσημη σελίδα του Stick Run στο X επιβεβαίωσε τον θάνατο του δημιουργού, αναφερόμενη σε εκείνον με το πλήρες όνομα Μαρκ-Μάνουελ Αλεξάντερ Ότο. «Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνουμε και ανακοινώνουμε τον θάνατο του δημιουργού, προγραμματιστή και μέλους της κοινότητας του Stick Run», ανέφερε, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα του PNP.

Εκπρόσωπος του Twitch δήλωσε στη New York Post ότι η πλατφόρμα αφαίρεσε γρήγορα το κανάλι του Ότο, καθώς και το βίντεο της μετάδοσης, ώστε να μην είναι προσβάσιμο σε άλλους χρήστες.

Influencer Manuel Otto has died by suicide during a live stream. It’s a heartbreaking reminder of the pressures content creators face. Prioritise your wellbeing, no online moment is worth your life. https://t.co/dV8BOQRTzC — Sue Diamond (@sum109) October 22, 2026

«Αυτό που συνέβη είναι φρικτό και η ψυχική υγεία και η ευημερία της κοινότητάς μας έχουν μεγάλη σημασία για εμάς», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ενθαρρύνονται να αναζητήσουν υποστήριξη. Όπως σημείωσε, το Twitch διαθέτει εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην περιοχή τους.

Ο Ότο δημιούργησε το Stick Run ως δωρεάν παιχνίδι στο Facebook το 2010. Σύμφωνα με το Dexerto, το παιχνίδι έχει παιχτεί από περισσότερους από 43 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητά τηλέφωνα.