Για τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη χθες στον Κολωνό, μίλησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, «Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις. Πολύ σύντομα θα βρεθούν όλοι αυτοί (σ.σ. οι εμπλεκόμενοι). Η υπόθεση διερευνάται και θα συλληφθούν. Οι Αρχές κάνουν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχουν σχεδόν πια περιπτώσεις που κάνει πάνω από 4-5 μέρες ή λίγες βδομάδες για βγάλει αποτέλεσμα στη διερεύνηση υποθέσεων. Είναι πολύ συγκροτημένες υπηρεσίες, είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και πρέπει να τις αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να ολοκληρώνουν τις απαντήσεις που πρέπει».

«Από την πρώτη στιγμή είχα την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια και όλα δείχνουν πως είναι ξεκάθαρα μια εγκληματική ενέργεια του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι υπόθεση που αφορά ναρκωτικά και στη συνέχεια αφορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό πολύ μικρής ισχύος – μπορεί να είναι και τα δύο το προϊόν του εγκλήματος, αλλά αυτά θα τα διερευνήσει η Αστυνομία», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και τον ελαφρότερο μίας ακόμα συναδέλφου του και δύο πολιτών.

Σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, ο υπουργός ανέφερε ότι «η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, μετά από εντολή των εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών οι οποίες ασχολήθηκαν με την υπόθεση».

Ο ίδιος έκανε, επίσης, γνωστό ότι αύριο Παρασκευή θα γίνουν τα εγκαίνια της έδρας του FBI που δρα στην Κρήτη. «Η ομάδα αυτή ήδη έχει εξαρθρώσει τη δράση 5 μεγάλων οικογενειών και κυκλωμάτων και θα αποτελείται από 150 στελέχη», τόνισε.

Όσον αφορά στην εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης με 80 αστυνομικούς να κάνουν περιπολίες και να εστιάζουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αφενός στη δράση των τοξικοεξαρτημένων οι οποίοι αναπτύσσουν παραβατικότητα και αφετέρου στις περιοχές που υπάρχουν πολλοί μετανάστες, οι οποίοι πέφτουν θύμα εκμετάλλευσης από «ουσιαστικά δουλέμπορους», οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται και τους στοιβάζουν ανά δεκάδες σε δωμάτια που λειτουργούν ως υπνωτήρια.

Αναφερόμενος στις χθεσινές κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, υποστήριξε πως «κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα ότι η Ελλάδα θα γίνει Γαλλία, αλλά διαψεύστηκαν καθώς όλα κύλησαν ομαλά και είχαμε ειρηνικές κινητοποιήσεις».

«Η Αστυνομία έχει στόχο να κυλήσουν όλα ομαλά και να περιφρουρήσει τις διαδηλώσεις, γιατί αναλογιστείτε πως αν κάτι δεν πάει καλά αυτή που θα κριθεί πρώτα είναι η Αστυνομία και σε επίπεδο προσώπων, εγώ ως αρμόδιος Υπουργός. Το φαινόμενο των μπαχαλάκηδων που παρεισφρέουν σε ειρηνικές κινητοποιήσεις είναι γνωστό, αλλά πλέον η Αστυνομία έχει το know how για να τους αντιμετωπίσει και επιπλέον το νομικό πλαίσιο για τέτοιου είδους δράσεις έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά», ανέφερε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για το τι συνέβη στη Γαλλία και οι κινητοποιήσεις εκεί ξέφυγαν και έγιναν πολύ βίαιες, είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς, αλλά από τα όσα είσαι, υποθέτω ότι η Αστυνομία υποτίμησε αρχικά την κατάσταση κι αυτή ξέφυγε».

Επιπλέον, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο θέμα των τηλεφωνικών απατών, λέγοντας ότι «έχουν ψηφιστεί διατάξεις απόλυτης αυστηροποίησης της σχετικής νομοθεσίας και ήδη μέσα στον τελευταίο χρόνο, έχουν πραγματοποιηθεί 380 συλλήψεις».