«Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε» είναι ένα από τα βασικά συνθήματα των διαδηλωτών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.

Στην Αθήνα ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 η πορεία από τα Προπύλαια με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος, όπου θα κορυφωθούν οι σημερινές κινητοποιήσεις. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην οδό Πανεπιστημίου, η οποία παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, με την κεφαλή της πορείας να κατευθύνεται προς τη Βουλή.

Στην κινητοποίηση δίνουν το «παρών» μαθητές, φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία συμμετέχει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ), ενώ η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί 3ωρη στάση εργασίας (11:00-14:00), η οποία καλύπτεται συμπληρωματικά από τις τοπικές ΕΛΜΕ (08:00-11:00).

Στο πλευρό των εκπαιδευτικών βρίσκεται και η ΑΔΕΔΥ με πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ) με 24ωρη απεργία, καθώς και το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού. Την ίδια ώρα, στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιείται και η πορεία των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

Στο σημείο έχουν ήδη καταφτάσει μαθητικές επιτροπές από σχολεία της Αττικής, αλλά και μπλοκ φοιτητικών συλλόγων, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονταν από χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, στήνοντας σκηνές όπου και διανυκτέρευσαν διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του ενοικίου και των σπουδών τους.

Παράλληλα, το «παρών» δίνουν και εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΔΟΕ, των στάσεων εργασίας της ΟΛΜΕ, καθώς και της στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Κύρια αιτήματα των διαδηλωτών είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και στεγαστικής διαβίωσης, η κάλυψη των οργανικών κενών σε σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και η διασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων σχολικών κτιρίων.

Στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις.

Κλειστά είναι μαγαζιά στη Βουκουρεστίου λόγω των κινητοποιήσεων και υπό τον φόβο επεισοδίων.

Επί ποδός βρίσκονται περίπου 3.000 αστυνομικοί υπό τον φόβο επεισοδίων. Σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., γίνονται έλεγχοι σε άτομα που κρίνονται ύποπτα, ενώ υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως οι εμπορικοί δρόμοι της πρωτεύουσας, υπουργεία και πρεσβείες.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις προληπτικές προσαγωγές, ενώ στόχος είναι η αποφυγή επεισοδίων.

Φωτογραφίες από τη συγκέντρωση των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στα Προπύλαια:

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και συγκέντρωση συνταξιούχων

Πανελλαδική στάση εργασίας στο Δημόσιο και παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων πραγματοποιούνται σήμερα, έχοντας ως βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, την επαναφορά των δώρων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ΑΔΕΔΥ πρποκήρυξε στάση εργασίας από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, η οποία καλύπτει τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Παράλληλα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις έδωσαν ραντεβού στις 10:00 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά), στην Αθήνα και θα ακολουθήσει προς το υπουργείο Υγείας.

Βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση των συνταξιούχων:

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οι μόνιμες προσλήψεις, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, με αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αναβάθμιση των υποδομών.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή της στα αιτήματα εκπαιδευτικών, εργαζομένων στα πανεπιστήμια, φοιτητών, μαθητών και γονέων για αυξήσεις στους μισθούς, ασφαλή σχολεία και δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Γέμισε με διαδηλωτές το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Με συνθήματα τα οποία αναγράφονται ακόμη και στα γαλλικά χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, καθηγητές και γονείς διαδηλώνουν και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίο εμπνευσμένο από τη Γαλλία.

Βίντεο του ThessPost.gr δείχνει ότι η Εγνατία στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου έχει κλείσει από τη μαζική κινητοποίηση, που σε λίγη ώρα θα εξελιχθεί σε πορεία στο κέντρο της πόλης.