Σε απαγόρευση συγκεκριμένων διαδηλώσεων προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, με στόχο την επαναφορά της «ηρεμίας» στη χώρα. Ο Εμανουέλ Μακρόν έλαβε τις οριστικές αποφάσεις αμέσως μετά από έκτακτη σύσκεψη με τους επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, αξιολογώντας τις τελευταίες αναφορές ασφαλείας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την περιφρούρηση της τάξης. Κύριος στόχος των μέτρων είναι η θωράκιση των αστικών κέντρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εμπορικών καταστημάτων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δημόσιων κτιρίων, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.

«Οι κανόνες είναι απλοί: δεν πρέπει να υπάρξουν διαδηλώσεις τις επόμενες ημέρες», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πορείες και διαδηλώσεις που υποστηρίζονται από τα εργατικά συνδικάτα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εφόσον είναι σύμφωνοι οι δήμαρχοι και οι νομάρχες ανά περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στις ταραχές του προηγούμενου Σαββατοκύριακου επέρριψε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές καταλογίζοντάς τους «έλλειψη διορατικότητας και στοιχεία έκπληξης» απέναντι στη βία που ξέσπασε στο περιθώριο των διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις.



Εκ παραλλήλου κατηγόρησε «οργανωμένες ακροαριστερές ομάδες που, με ακραία βία και προσεκτικούς σχεδιασμούς στοχεύουν στην ανατροπή της Δημοκρατίας, ενώ καταδίκασε και τις «πράξεις παραβατικότητας έναντι των οποίων πρέπει επίσης να είμαστε εξαιρετικά αυστηροί, αλλά οι οποίες δεν είναι της ίδιας φύσης».

Επισημαίνοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που εφάρμοσαν οι νομάρχες (απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγορεύσεις συγκεντρώσεων κ.λπ.) και τις νομικές διαδικασίες που οδήγησαν σε «αρκετές χιλιάδες συλλήψεις και προφανώς αρκετές εκατοντάδες άτομα στη φυλακή», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη συνάντηση μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων και μια άλλη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δημάρχων του Παρισιού, της Λυών και της Μασσαλίας με τον πρωθυπουργός Λεκόρνί.



Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα συναντηθούν με φοιτητικές οργανώσεις λυκείων και πανεπιστημίων, εκπαιδευτικούς, συνδικάτα, εργοδοτικές οργανώσεις, τοπικές αρχές και μέλη του κοινοβουλίου».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεδριάσει την Παρασκευή Συμβούλιο Αμυνας για να λάβει «πρόσθετες αποφάσεις». Τέλος η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η πορεία από την Βαστίλη ως την πλατεία του έθνους που διοργανώνει το ερχόμενο Σάββατο τα εργατικά συνδικάτα θα επιτραπεί ενώ αντιθέτως δεν θα επιτραπεί η πορεία των κίτρινων γιλέκων από την πλατεία της Ρεπουμπλίκ ως την Οπερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.