Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει αρχίσει να εφαρμόζει στην πράξη τη φιλοσοφία του για τη διαχείριση του ρόστερ του Ολυμπιακού, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές του: η θέση στην αρχική ενδεκάδα δεν είναι εξασφαλισμένη για κανέναν.

Ο Βάσκος προπονητής είχε αναφερθεί επανειλημμένα, τόσο πριν όσο και μετά τις πρόσφατες αναμετρήσεις, στην ανάγκη να προχωρά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Χωρίς να κατονομάζει ποδοσφαιριστές ή να αποκαλύπτει τις επιλογές του, είχε καταστήσει σαφές ότι η εναλλαγή προσώπων αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του. Οι πράξεις του, άλλωστε, επιβεβαίωσαν τα λεγόμενά του.

Στα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, απέναντι σε Παναθηναϊκό, Μαρσέιγ και Παναιτωλικό, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με διαφορετική ενδεκάδα κάθε φορά. Ο Αλγουαθίλ αξιοποίησε το διαθέσιμο υλικό του, δείχνοντας ότι σκοπεύει να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αναμέτρησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή τακτικής διαχείρισης. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις: το πρωτάθλημα, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας. Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη, η διατήρηση ολόκληρου του ρόστερ σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η εγρήγορση που απαιτείται από όλους

Ο Αλγουαθίλ, ωστόσο, θέλει να περάσει στους παίκτες του και μια ευρύτερη νοοτροπία. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται βασικός ανεξαρτήτως απόδοσης, ούτε να θεωρεί δεδομένο ότι θα βρίσκεται στην ενδεκάδα του επόμενου αγώνα. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, οι ποδοσφαιριστές που έχουν διατηρήσει σταθερή παρουσία στο αρχικό σχήμα είναι ελάχιστοι, με τους Ορτέγκα, Ρέτσο και Πιρόλα να αποτελούν τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις.

Το μήνυμα επαναλήφθηκε και στην προπόνηση της Τρίτης, όταν οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στο Ρέντη μετά το ρεπό της Δευτέρας. Ο Βάσκος τεχνικός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να παραμείνουν σε εγρήγορση, χωρίς εφησυχασμό, γνωρίζοντας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί η συνεισφορά τους.