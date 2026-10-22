Στο γυμναστήριο του ΣΕΦ για προπόνηση βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς περιμένει την απόφαση του Ολυμπιακού για το μέλλον του.

Ο διεθνής γκαρντ είναι εκτός ομάδας μετά το ξέσπασμά του την περασμένη εβδομάδα για τον χρόνο συμμετοχής του και το θέμα του συμβολαίου του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τη διοίκηση της ΚΑΕ να καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον του.

Όσο περιμένει την απόφαση, πάντως, ο Ντόρσεϊ προπονείται στο γυμναστήριο του ΣΕΦ, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media. Το συμβόλαιο του 30χρονου γκαρντ λήγει στο τέλος της σεζόν και εδώ και καιρό είναι σαφές ότι υπάρχει σημαντική απόσταση με τους «ερυθρόλευκους», ενώ έχει στα χέρια του πρόταση του ΠΑΟΚ.

Ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τον Ντόρσεϊ στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (23/10) με τη Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague και απάντησε πως «οι αποφάσεις τέτοιου είδους δεν έχουν καμία σχέση με ένα παιχνίδι ευκαιριακά. Αυτές οι αποφάσεις έχουν σχέση με τις αρχές μιας ομάδας. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν, πρέπει να μείνεις πιστός στις αρχές σου ακόμη αν πρέπει να παιξω εγώ. Το λέω καθ’υπερβολή».