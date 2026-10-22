Δύο ερωτικές σχέσεις, ένας διαβόητος εγκληματίας, έρευνες των μυστικών υπηρεσιών και ένας πρίγκιπας που έχασε το δικαίωμα διαδοχής του θρόνου. Τα σκάνδαλα της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας, που προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επιστρέφουν μέσα από τη νέα τηλεοπτική σειρά «Mabel & Margarita», η οποία θα προβληθεί το 2027.

Η παραγωγή της ολλανδικής πλατφόρμας Videoland καταπιάνεται με δύο διαφορετικές ιστορίες που εκτυλίχθηκαν την ίδια περίοδο, από το 1999 έως το 2003. Πρωταγωνίστριες είναι η Μέιμπελ Βίσε Σμιτ, μετέπειτα σύζυγος του πρίγκιπα Φρίσο, και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα των Βουρβόνων-Πάρμας, ανιψιά της τότε βασίλισσας Βεατρίκης.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι προσωπικές επιλογές των δύο γυναικών οδήγησαν σε συγκρούσεις που ξεπέρασαν τα όρια της βασιλικής οικογένειας. Η μία υπόθεση έφτασε μέχρι την ολλανδική κυβέρνηση και είχε συνέπειες για τη διαδοχή του θρόνου. Η άλλη προκάλεσε δημόσιες καταγγελίες εναντίον της βασίλισσας και κοινοβουλευτική συζήτηση για τον ρόλο των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η Μέιμπελ, ο διαβόητος εγκληματίας και ο πρίγκιπας που έχασε τη θέση του στη διαδοχή

Το καλοκαίρι του 2003, ο πρίγκιπας Γιόχαν Φρίσο, δεύτερος γιος της βασίλισσας Βεατρίκης, ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τη Μέιμπελ Βίσε Σμιτ. Το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί την επόμενη χρονιά και να ζητήσει την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική έγκριση, ώστε ο πρίγκιπας να διατηρήσει τα δικαιώματά του στη διαδοχή.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, άρχισαν να δημοσιεύονται πληροφορίες για τις επαφές που είχε διατηρήσει η Μέιμπελ, κατά τα φοιτητικά της χρόνια, με τον Κλάας Μπρόινσμα, έναν από τους διαβόητους εμπόρους ναρκωτικών της Ολλανδίας, ο οποίος είχε δολοφονηθεί το 1991.

Το ζήτημα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν πρώην σωματοφύλακας του Μπρόινσμα υποστήριξε ότι οι δυο τους είχαν διατηρήσει ερωτική σχέση. Η Μέιμπελ αρνήθηκε τον ισχυρισμό. Παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον Μπρόινσμα και είχε συναναστραφεί μαζί του για ορισμένους μήνες, επιμένοντας όμως ότι δεν υπήρξε μεταξύ τους ερωτική ή επαγγελματική σχέση.

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στη δημοσιότητα γύρω από το παρελθόν της. Στις 10 Οκτωβρίου 2003, ο τότε πρωθυπουργός Γιαν Πέτερ Μπαλκενέντε ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα ζητούσε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον γάμο. Όπως εξήγησε επισήμως, οι πληροφορίες που είχαν αρχικά δοθεί για τις επαφές της Μέιμπελ με τον Μπρόινσμα αποδείχθηκαν ελλιπείς και ανακριβείς.

Ο Φρίσο επέλεξε να παντρευτεί τη Μέιμπελ χωρίς την κοινοβουλευτική έγκριση. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2004, αλλά είχε μια σοβαρή θεσμική συνέπεια: ο πρίγκιπας έχασε το δικαίωμα διαδοχής του ολλανδικού θρόνου και έπαψε να αποτελεί μέλος του Βασιλικού Οίκου με τη συνταγματική έννοια.

Παρέμεινε μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν μπορούσε πλέον να γίνει βασιλιάς. Ο Φρίσο πέθανε το 2013, σε ηλικία 44 ετών, έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί κάνοντας σκι στην Αυστρία το προηγούμενο έτος.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα που στράφηκε εναντίον της ίδιας της οικογένειάς της

Την ίδια περίοδο, μια άλλη υπόθεση προκαλούσε σοβαρούς τριγμούς στην ολλανδική μοναρχία.

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, κόρη της πριγκίπισσας Ειρήνης και ανιψιά της βασίλισσας Βεατρίκης, είχε ερωτευτεί τον επιχειρηματία Έντβιν ντε Ρόι φαν Ζάιντεβαϊν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2001, παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν για τον επιχειρηματία στο οικογενειακό περιβάλλον της πριγκίπισσας.

Η ένταση κορυφώθηκε το 2003, όταν η Μαργαρίτα και ο σύζυγός της προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες εναντίον μελών της βασιλικής οικογένειας. Υποστήριξαν ότι είχαν αντιμετωπίσει συστηματική εχθρότητα και ότι ο επιχειρηματίας είχε υποστεί παρεμβάσεις που επηρέασαν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ανάμεσα στους ισχυρισμούς τους ήταν ότι οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ερευνήσει τον Έντβιν χωρίς να τον ενημερώσουν. Η υπόθεση έφτασε στο Κοινοβούλιο και προκάλεσε ερωτήματα για τη συμμετοχή του γραφείου της βασίλισσας στις διαδικασίες ελέγχου προσώπων που συνδέονταν με τη βασιλική οικογένεια.

Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η τότε υπηρεσία πληροφοριών BVD είχε πραγματοποιήσει έρευνα για τον επιχειρηματία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η έρευνα αφορούσε ζητήματα ασφάλειας και υποστήριξε ότι οι σχετικές ενέργειες είχαν πραγματοποιηθεί νόμιμα.

Η δημόσια αντιπαράθεση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της Μαργαρίτας με τους συγγενείς της. Η ίδια είχε κατηγορήσει τη θεία της, βασίλισσα Βεατρίκη, ότι αντιμετώπιζε εχθρικά τον σύζυγό της, ενώ οι καταγγελίες του ζευγαριού απασχόλησαν επί μήνες τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Έντβιν δεν άντεξε. Το ζευγάρι χώρισε το 2004 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2006.

Οι δύο υποθέσεις επιστρέφουν στην τηλεόραση

Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα, οι ιστορίες της Μέιμπελ και της Μαργαρίτας θα μεταφερθούν στη μικρή οθόνη.

Στις 22 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν επιπλέον ηθοποιοί που θα συμμετάσχουν στη σειρά «Mabel & Margarita». Τη Μέιμπελ θα υποδυθεί η Κλερ Μπέντερ, ενώ τον ρόλο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας έχει αναλάβει η Λάουρα Μπάκερ.

Ο Μπραμ Σάουκερ θα επιστρέψει στον ρόλο του πρίγκιπα Φρίσο και η Έλσι ντε Μπράου θα υποδυθεί τη βασίλισσα Βεατρίκη. Ο Βίνσεντ φαν ντερ Φαλκ θα ενσαρκώσει τον Κλάας Μπρόινσμα, ενώ ο Κρις Πέτερς θα εμφανιστεί ως Έντβιν ντε Ρόι φαν Ζάιντεβαϊν.

Η σειρά αποτελεί συνέχεια του τηλεοπτικού εγχειρήματος «Máxima», το οποίο ασχολείται με τη ζωή της σημερινής βασίλισσας της Ολλανδίας. Στη νέα παραγωγή θα επιστρέψουν επίσης ηθοποιοί που έχουν υποδυθεί τη Μάξιμα και τον βασιλιά Ουίλεμ-Αλεξάντερ.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Millstreet Films, σε συνεργασία με τις FBO και Beta Film, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το 2027. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για τη διεθνή διάθεση της σειράς, μεταξύ άλλων και στη Λατινική Αμερική.