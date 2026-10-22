Ανοδική πορεία καταγράφουν οι αναπνευστικές λοιμώξεις στη χώρα, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ αύξηση παρουσιάζουν και οι νοσηλείες ασθενών με COVID-19.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, που αφορά το διάστημα από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 166 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη και κορονοϊό, έναντι 122 την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρά την αύξηση, η δραστηριότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν καταγράφηκε κανένας νέος θάνατος από τις δύο λοιμώξεις.

Γρίπη: Από 27 σε 52 οι εισαγωγές – Δύο ασθενείς σε ΜΕΘ

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η αύξηση των νοσηλειών λόγω γρίπης, καθώς οι νέες εισαγωγές έφτασαν τις 52, από 27 την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 93%.

Παράλληλα, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά, εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ωστόσο, η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα υποχώρησε κάτω από το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την εποχική δραστηριότητά της, ενώ στα νοσοκομεία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Από την έναρξη της επιτήρησης έως τις 18 Οκτωβρίου, εντοπίστηκαν 14 θετικά δείγματα γρίπης σε σύνολο 247 δειγμάτων, όλα τύπου Α. Από τα 12 στελέχη που υποτυποποιήθηκαν, τα 11 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα στον Α(Η3).

COVID-19: Αύξηση των εισαγωγών, χωρίς νέες διασωληνώσεις

Ανοδική τάση παρουσιάζει και η COVID-19, τόσο ως προς τη θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων όσο και ως προς τις νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 114 νέες εισαγωγές, έναντι 95 την προηγούμενη, αύξηση περίπου 20%.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι δεν καταγράφηκε καμία νέα διασωλήνωση ή θάνατος από COVID-19 κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις υπόλοιπες αναπνευστικές λοιμώξεις

Η γριπώδης συνδρομή παρουσιάζει ανοδική τάση, αν και ο αριθμός των περιστατικών ανά 1.000 επισκέψεις εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Μικρή εβδομαδιαία αύξηση παρατηρείται και στα περιστατικά σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού (SARI), χωρίς ωστόσο να καταγράφεται σημαντική μεταβολή στη συνολική εικόνα.

Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), η δραστηριότητά του παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό δείγμα ούτε στην κοινότητα ούτε στο δίκτυο νοσοκομειακής επιτήρησης.

Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ αποτυπώνουν, έτσι, μια πρώτη αύξηση των νοσηλειών για γρίπη και COVID-19 μέσα στον Οκτώβριο, χωρίς προς το παρόν να συνοδεύεται από αύξηση των θανάτων.