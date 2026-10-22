Κλειστά παραμένουν τα καταστήματα της Pizza Fan, στον απόηχο των ερευνών για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η επιχείρηση φέρεται να μην είχε αποδώσει στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ από το 2022.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, καθώς και το «νούμερο 2» της επιχείρησης. Επιπλέον, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον λογιστή και τον προγραμματιστή της επιχείρησης, αλλά και διαχειριστές καταστημάτων, καθώς πρόκειται για franchise καταστήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης τοποθετήθηκε και γνωστοποίησε ότι μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση, αναστέλεται η ιδιότητας του μέλους της Pizza Fan.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και αφορούν την εταιρεία “PIZZA FAN”, η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠΟΕΣ) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα, αποφάσισε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους για την “PIZZA FAN” έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, σεβόμενο πάντα το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και υποστηρίζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή, αν και λυπεί το σύνολο των μελών της ΕΠΟΕΣ, είναι αυτονόητη και ομόφωνη, δεδομένου ότι για τα μέλη της Ένωσης η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας αποτελεί καταστατική αποστολή και στρατηγική προτεραιότητα, ως αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ανάπτυξης του κλάδου και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να είναι αποδεκτή».