Από την 1η Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης ύψους 2 ευρώ για τις ηλεκτρονικές αγορές που πραγματοποιούν απευθείας οι καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες. Η νέα επιβάρυνση θα προστεθεί στον δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου στις αποστολές που υπάγονται στο μέτρο και έχουν αξία έως 150 ευρώ.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) διευκρινίζει σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του, ότι το νέο τέλος υπολογίζεται ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης και όχι απαραίτητα ανά φυσικό δέμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα παραδείγματα που αναφέρει το ΕΒΕΠ, η συνολική επιβάρυνση εξαρτάται από τον αριθμό των γραμμών τελωνειακής διασάφησης που αντιστοιχούν στα προϊόντα μιας αποστολής. Έτσι, για ένα δέμα με πέντε ίδια μπλουζάκια, ο δασμός ανέρχεται σε 3 ευρώ και το τέλος διαχείρισης σε 2 ευρώ, με τη συνολική επιβάρυνση να διαμορφώνεται στα 5 ευρώ.

Αντίθετα, όταν ένα δέμα περιλαμβάνει προϊόντα διαφορετικών δασμολογικών κατηγοριών, η επιβάρυνση αυξάνεται. Για παράδειγμα, για ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10 ευρώ, καθώς ο δασμός διαμορφώνεται σε 6 ευρώ και το τέλος διαχείρισης σε 4 ευρώ. Για δύο μπλουζάκια, τρία πουλόβερ και ένα καπέλο, η συνολική επιβάρυνση φτάνει τα 15 ευρώ, ενώ για τέσσερις διαφορετικές δασμολογικές κατηγορίες ανέρχεται σε 20 ευρώ, σύμφωνα με τα παραδείγματα του Επιμελητηρίου.

Το τέλος των 2 ευρώ βεβαιώνεται στον διασαφιστή, δηλαδή στην επιχείρηση ή στον εκπρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν να ενσωματώνουν το κόστος στην τελική τιμή των προϊόντων ή στα έξοδα αποστολής. Συνεπώς, ο καταναλωτής δεν είναι απαραίτητο να καταβάλλει ξεχωριστά το ποσό κατά την παράδοση του δέματος.

Σύμφωνα με τις τελωνειακές οδηγίες που επικαλείται το ΕΒΕΠ, το τέλος καταλογίζεται κατά την εισαγωγή και αφορά τις απευθείας ηλεκτρονικές πωλήσεις από τρίτες χώρες προς καταναλωτές της ΕΕ, ακόμη και όταν η αξία των εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Ο δασμός των 3 ευρώ αφορά τις καλυπτόμενες αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το τέλος διαχείρισης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση επιστροφής ή μη παράδοσης του δέματος.

Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη διαδικασία νέας εισαγωγής τα εμπορεύματα που έχουν ήδη εισαχθεί και τελωνιστεί ως απόθεμα σε αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η μεταγενέστερη παράδοσή τους εντός της ΕΕ δεν αποτελεί νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα.

Όπως επισημαίνει το ΕΒΕΠ, για την αξιολόγηση της επίδρασης των μέτρων στον ανταγωνισμό θα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο οι απευθείας αποστολές από την Κίνα όσο και οι μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων σε ευρωπαϊκές αποθήκες.

Το νέο τέλος διαχείρισης προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου 2026 και, στις 20 Οκτωβρίου, δεν είχε ακόμη αρχίσει να εισπράττεται.