Περισσότερους ταξιδιώτες και υψηλότερες εισπράξεις έφερε το φετινό οκτάμηνο στον ελληνικό τουρισμό, με τα έσοδα να φτάνουν τα 18,2 δισ. ευρώ. Πίσω από την άνοδο, ωστόσο, τα στοιχεία του Αυγούστου αναδεικνύουν μια διαφορετική εικόνα: οι επισκέπτες αυξήθηκαν αισθητά, αλλά η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφτασε τους 28,51 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 9,4%, δηλαδή κατά περίπου 1,56 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα 15,42 δισ. ευρώ, από 14,34 δισ. ευρώ πέρυσι.

Τον Αύγουστο του 2026: 🔸Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4.381,2 εκατ. ευρώ 🔸Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 6,5% 🔸Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 13,4% 🔗 https://t.co/bnaWdSOH9g https://t.co/hyc5VDRUdJ — Τράπεζα της Ελλάδος (@BankofGreece) October 22, 2026

Περισσότερες αφίξεις, μικρότερη δαπάνη τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο επισκέφθηκαν τη χώρα 8,47 εκατ. ταξιδιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 13,4% σε ετήσια βάση. Οι εισπράξεις, όμως, αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, κατά 6,5%, φτάνοντας τα 4,87 δισ. ευρώ.

Η διαφορά αποτυπώνεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 6,5%. Η ενίσχυση των συνολικών εσόδων προήλθε, επομένως, από τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Στο σύνολο του οκταμήνου, αντίθετα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με πέρυσι.

Άνοδος από τις ΗΠΑ, υποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο

Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφηκαν τον Αύγουστο μεταξύ των βασικών αγορών του ελληνικού τουρισμού.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 52,3%, στα 346,3 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες από την Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 31,3%, στα 428,2 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα έσοδα από τη Γερμανία, κατά 24,2%, στα 835,5 εκατ. ευρώ, και από τη Γαλλία, κατά 16,2%, στα 307,5 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 32,8%, στα 564,9 εκατ. ευρώ. Η πτώση συνοδεύτηκε από μείωση 15,9% στην ταξιδιωτική κίνηση από τη συγκεκριμένη αγορά.

Ποιες αγορές ενίσχυσαν το οκτάμηνο

Στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, η εικόνα των εισπράξεων από τις βασικές χώρες προέλευσης διαμορφώθηκε ως εξής:

Χώρα Ταξιδιωτικές εισπράξεις Μεταβολή έναντι 2025 Γερμανία 2,86 δισ. ευρώ +7,2% Ηνωμένο Βασίλειο 2,67 δισ. ευρώ +5,0% ΗΠΑ 1,47 δισ. ευρώ +21,0% Ιταλία 1,26 δισ. ευρώ +31,7% Γαλλία 931,9 εκατ. ευρώ −8,1%

Ξεχωρίζει η αμερικανική αγορά, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 21%, παρότι η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,5% στο οκτάμηνο.

Μεγάλη αύξηση στις οδικές αφίξεις

Ισχυρότερη ήταν η άνοδος της ταξιδιωτικής κίνησης μέσω των οδικών συνοριακών σταθμών, η οποία έφτασε το 22,6% στο οκτάμηνο, έναντι 5,7% μέσω αεροδρομίων.

Η διαφορά ήταν ακόμη μεγαλύτερη τον Αύγουστο: η κίνηση μέσω οδικών συνόρων αυξήθηκε κατά 32,2%, ενώ μέσω αεροδρομίων κατά 4,9%.

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση της Τράπεζας της Ελλάδος, τα στοιχεία της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης δεν περιλαμβάνουν μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.