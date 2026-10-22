Την οριστικοποίηση δεκαετούς συμφωνίας-πλαισίου με την αμερικανική αμυντική βιομηχανία Lockheed Martin για την προμήθεια τουλάχιστον 850 μαχητικών αεροσκαφών F-35 ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων.

Η συμφωνία αφορά τα προηγμένα μαχητικά F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, τα οποία διαθέτουν τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας και έχουν σχεδιαστεί για την εκτέλεση πολλαπλών αποστολών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 850 αεροσκαφών σε βάθος δεκαετίας, καθώς και ανταλλακτικών και εξοπλισμού που απαιτούνται για την υποστήριξη και τη συντήρηση του στόλου.

Απαραίτητη η έγκριση του Κογκρέσου

Παρά την ανακοίνωση της οριστικοποίησης του πλαισίου συνεργασίας, η υλοποίησή του εξαρτάται από την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει και τις αντίστοιχες δημοσιονομικές πιστώσεις.

Όπως διευκρίνισε το Πεντάγωνο, στόχος είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του αμερικανικού στόλου F-35, με παράλληλη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης υποστήριξης των αεροσκαφών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει όχι μόνο την κατασκευή νέων μαχητικών, αλλά και την προμήθεια ανταλλακτικών και απαραίτητου εξοπλισμού για την προσαρμογή και συντήρηση ολόκληρου του στόλου.

Επενδύσεις τουλάχιστον 7 δισ. δολαρίων από τη Lockheed Martin

Στο πλαίσιο της δεκαετούς δέσμευσης της αμερικανικής κυβέρνησης, η Lockheed Martin αναλαμβάνει να επενδύσει τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τις βιομηχανικές και υλικοτεχνικές δυνατότητες του προγράμματος F-35.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της υποστήριξης του προγράμματος.

Το Πεντάγωνο επιδιώκει, μέσω της μακροπρόθεσμης συμφωνίας, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σταθερότητα στον σχεδιασμό της παραγωγής και να ενισχύσει την ικανότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.

Πεντάγωνο: «Αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας»

Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μάικλ Π. Ντάφι, υπογράμμισε ότι η συμφωνία συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη προοπτική των κρατικών παραγγελιών με την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων.

«Έχουμε αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σταθεροποιούμε τη βιομηχανική βάση της αμυντικής βιομηχανίας των ΗΠΑ για να παράγουμε γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα του αμερικανικού αμυντικού τομέα.

Lockheed Martin: Στόχος η παραγωγή 156 F-35 ετησίως

Σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της, η Lockheed Martin ανέφερε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει τη συνέχιση ενός ρυθμού παραγωγής 156 μαχητικών F-35 τον χρόνο.

Ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά τον συνολικό ετήσιο ρυθμό παραγωγής που αναφέρει η εταιρεία και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις ετήσιες παραδόσεις προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η δεκαετής συμφωνία-πλαίσιο εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής και της μακροπρόθεσμης υποστήριξης του προγράμματος F-35, με την τελική υλοποίησή της να παραμένει συνδεδεμένη με τις αποφάσεις του Κογκρέσου για τη χρηματοδότηση των σχετικών προμηθειών.