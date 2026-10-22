Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής φέρονται να εξασφάλισαν την προσωπική έγκριση του Νίκου Καρβέλα για να ερμηνεύουν τραγούδια του στις εμφανίσεις τους, μετά τις εξελίξεις στη σχέση του συνθέτη με την Άννα Βίσση.

Οι δύο καλλιτέχνες είναι, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν το πρωί της Πέμπτης (22/10) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, οι πρώτοι που επικοινώνησαν με τον δημιουργό ζητώντας τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των τραγουδιών του στα προγράμματά τους.

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματά τους, επιτρέποντάς τους να συμπεριλάβουν συνθέσεις του στο ρεπερτόριό τους.

Η απόφαση του Νίκου Καρβέλα για τα τραγούδια του

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας έχει αποφασίσει να ζητείται η προσωπική του έγκριση από κάθε καλλιτέχνη που επιθυμεί να ερμηνεύσει έργα του.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Μιχάλης Ρακιντζής φέρονται να επικοινώνησαν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες και να έλαβαν τη συγκατάθεσή του.

Η πληροφορία έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της διαμάχης του συνθέτη με την Άννα Βίσση, με την οποία έχει συνεργαστεί επί δεκαετίες και έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της μουσικής του πορείας.

Ο ίδιος δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Η εμφάνιση στην Πάρο μετά τη διαμάχη με την Άννα Βίσση

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Νίκος Καρβέλας είχε ταξιδέψει στην Πάρο. Η παρουσία του στο νησί σχολιάστηκε ως η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τη γνωστοποίηση της διαμάχης με την Άννα Βίσση.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, ο συνθέτης εξακολουθεί να αποφεύγει τις δηλώσεις, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της τηλεοπτικής εκπομπής, έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του στους δύο τραγουδιστές για την ερμηνεία των έργων του.