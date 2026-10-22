Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα πριν από λίγη ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στο κτίριο της Βουλής. Ο 42χρονος πολιτικός απευθύνθηκε αρχικά στο ιατρείο του Κοινοβουλίου, που βρίσκεται ακριβώς έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί τι του είχε προκαλέσει την αδιαθεσία.

Κατά την εξέτασή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γιατρός που τον ανέλαβε εντόπισε συμπτώματα τα οποία δημιούργησαν υποψίες για ενδεχόμενο καρδιολογικό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε από τη Βουλή και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία της αδιαθεσίας του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών τον περασμένο Ιούνιο, έγινε πατέρας για πρώτη φορά πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, όταν γεννήθηκε ο γιος του.