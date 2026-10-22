Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Αυστραλία και συγκεκριμένα βόρεια της πόλης Μπρίσμπεϊν, όταν ένας οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του, το οποίο άρχισε να βυθίζεται σε πλημμυρισμένο δρόμο.

Ο οδηγός κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα με το τετρακίνητο όχημά του όταν ακινητοποιήθηκε από τη μεγάλη ποσότητα νερού και άρχισε να βυθίζεται.

Ο ρεπόρτερ του ABC, Γουίλ Μάρεϊ, περιέγραψε ότι είδε το όχημα να μπαίνει στο νερό και σχεδόν αμέσως να παρασύρεται από το ρεύμα. Αφού κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αντιλήφθηκε ότι ο οδηγός είχε χαθεί από το οπτικό του πεδίο και αποφάσισε να βουτήξει για να τον βοηθήσει.

Μαζί με έναν άλλον άνδρα που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, τον Ντάνιελ Χέινι, κολύμπησαν μέχρι το αυτοκίνητο και προσπάθησαν αρχικά να ανοίξουν μία από τις πόρτες, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, κατάφεραν να ανοίξουν την πίσω πόρτα από την πλευρά του συνοδηγού και να τραβήξουν τον οδηγό έξω, οδηγώντας τον σε ασφαλές σημείο.

An ABC news reporter has gone from covering the news, to making it. He dove into dangerous floodwaters north of Brisbane to save a man trapped in his ute. Cameras were rolling, as Will Murray and another bystander pulled the driver free, seconds before the ute went under. https://t.co/l49tfUbqIp — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) October 22, 2026

«Του έσωσαν τη ζωή»

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την εικονολήπτρια του ABC, Λιζ Πίκερινγκ, η οποία βρισκόταν στο σημείο για να καλύψει τις πλημμύρες που είχαν σημειωθεί στην περιοχή.

«Του έσωσαν σίγουρα τη ζωή», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης επέμβασής τους.

Ο Μάρεϊ ανέφερε ότι ο οδηγός δεν είχε αντιληφθεί το βάθος των νερών ούτε είχε δει τις προειδοποιητικές πινακίδες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο περίπου δέκα λεπτά μετά τη διάσωση.

Σημειώνεται ότι η περιοχή πλήττεται τις τελευταίες μέρες από έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Έχουν καταγραφεί περίπου 170 χιλιοστά βροχής από το πρωί, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να μην εισέρχονται σε σημεία που είναι πλημμυρισμένα, ανεξαρτήτως του τι όχημα διαθέτουν.

Ο ρεπόρτερ προειδοποίησε ότι τέτοιες καταστάσεις μπορεί να εξελιχθούν σε τραγωδία μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το βάθος και η ορμή των νερών είναι δύσκολο να εκτιμηθούν.