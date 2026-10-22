Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:45, στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη, έχοντας υποστεί σοβαρές κακώσεις στα κάτω άκρα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η τραυματίας παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την παρέλαβαν και τη μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας.