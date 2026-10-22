Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σε αρκετές αλλαγές στην 11άδα του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Europa Conference League, προχώρησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα και να κάνουν το 2/2, με τον Δανό τεχνικό να κάνει αλλαγές στην αρχική 11άδα.

Κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού θα είναι ο Πένια, με τον Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Κυριακόπουλο αριστερά και τον Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Ντε Φράι.

Στο κέντρο θα είναι οι Καμαρά και Λούζα, στα άκρα οι Ταμπόρδα και Αντίνο και μπροστά οι Τεττέη και Ντέσερς.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτοντας, Καλάμπρια, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Νεμπής, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία.