Σε αρκετές αλλαγές στην 11άδα του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Europa Conference League, προχώρησε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα και να κάνουν το 2/2, με τον Δανό τεχνικό να κάνει αλλαγές στην αρχική 11άδα.

Κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού θα είναι ο Πένια, με τον Τσάπρα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Κυριακόπουλο αριστερά και τον Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Ντε Φράι.

Στο κέντρο θα είναι οι Καμαρά και Λούζα, στα άκρα οι Ταμπόρδα και Αντίνο και μπροστά οι Τεττέη και Ντέσερς.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λουζά, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτοντας, Καλάμπρια, Κάτρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Νεμπής, Ραστόντερ, Λιβάι Γκαρσία.