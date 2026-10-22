Με ένα σχόλιο που έκανε στα social media, ο Κέντρικ Ναν τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, με τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και διαιτητών για στημένους αγώνες.

Όσα έχουν γίνει από την Τετάρτη (21/10) έχουν προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού να παίρνει θέση μέσω ενός σχολίου που έκανε στα social media.

Συγκεκριμένα, κάτω από ανάρτηση των «basketballmaniacs» στο Instagram με φωτογραφίες από τα χρήματα, τις φανέλες και τα αναμνηστικά ομάδων που βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, ο Ναν έγραψε: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/10) ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη έπειτα από όσα έχουν γίνει.