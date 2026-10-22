Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) ένα C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, έπειτα από αναφορά για βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:30, όταν το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», έχοντας ενημερώσει για το τεχνικό πρόβλημα.

Στο σημείο έφτασαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου και η ΕΜΑΚ, σύμφωνα με ekriti.

Τεχνικός έλεγχος στο C-130 μετά την προσγείωση

Η προσγείωση του C-130 ολοκληρώθηκε χωρίς να χρειαστεί επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Αμέσως μετά, το αεροσκάφος μετακινήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος.

Οι τεχνικοί αναμένεται να εξετάσουν τον κινητήρα στον οποίο αναφέρθηκε η βλάβη, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος που οδήγησε στην έκτακτη προσγείωση.